Los Pumas debutan en el Nations Championship ante Escocia

Los Pumas iniciarán este sábado su camino en el Nations Championship con un partido ante Escocia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El encuentro, que marca el debut en la flamante competencia impulsada por World Rugby, se jugará este sábado desde las 16:10 con transmisión de ESPN 2 y Disney+ Plan Premium.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi llega con varias novedades. La más destacada será el partido número 100 de Matías Alemanno con la camiseta de Los Pumas, lo que lo convertirá en el quinto jugador en la historia del seleccionado en alcanzar esa cifra. Además, Faustino Sánchez Valarolo sumará su segundo test match.

Por el lado de Escocia, la baja por lesión de Finn Russell obligó a modificar la conducción del equipo: Tom Jordan ocupará el puesto de apertura titular, mientras que Gregor Hiddleston integrará el banco de suplentes.

Formación de Los Pumas y Escocia

Argentina: Mayco Vivas, Julián Montoya, Pedro Delgado, Guido Petti, Matías Alemanno, Pablo Matera, Santiago Grondona, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró, Santiago Carreras.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Tomás Rapetti, Franco Molina, Joaquín Moro, Agustín Moyano, Matías Moroni y Bautista Delguy.

Escocia: Pierre Schoeman, Ewan Ashman, Elliot Millar Mills, Jonny Gray, Scott Cummings, Matt Fagerson, Rory Darge, Jack Dempsey, Ben White, Tom Jordan, Jamie Dobie, Sione Tuipulotu (capitán), Rory Hutchinson, Kyle Steyn y Kyle Rowe.

Suplentes: Gregor Hiddleston, Rory Sutherland, Zander Fagerson, Alex Samuel, Gregor Brown, George Horne, Fergus Burke y Darcy Graham.

Qué es el Nations Championship y cómo se juega

El Nations Championship es el nuevo torneo internacional que debuta oficialmente en 2026 y reúne a las doce principales selecciones del rugby mundial. El formato enfrenta a los equipos del hemisferio norte —Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia— con los del sur —Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica—, además de los invitados Fiji y Japón.

Cada seleccionado disputa seis partidos, tres como local y tres como visitante, ante rivales del hemisferio opuesto. El certamen culmina con un inédito fin de semana de Finales en el Allianz Stadium de Londres, donde los líderes de cada hemisferio se enfrentan por el título.

El torneo, impulsado por Seis Naciones y SANZAAR, busca transformar el calendario internacional y darle mayor continuidad competitiva a equipos como Argentina, que tendrá más oportunidades de medirse ante las potencias mundiales.

El fixture completo de Los Pumas en el Nations Championship

El debut de Los Pumas fue ante Escocia en Córdoba, pero el calendario también incluye los siguientes duelos:

Segunda fecha (sábado 11 de julio):

16:00: Argentina vs. Gales

Tercera fecha (sábado 18 de julio):

16:00: Argentina vs. Inglaterra

Cuarta fecha (noviembre):

Irlanda vs. Argentina

Quinta fecha (noviembre):

Italia vs. Argentina

Sexta fecha (21 de noviembre):