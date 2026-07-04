Messi, tras la victoria ante Cabo Verde: "El equipo hace que yo pueda seguir compitiendo"

El astro argentino Lionel Messi reconoció el poderío de su rival y la complejidad que se viene demostrando en los partidos del Mundial 2026, luego del triunfo de la Selección argentina por 3-2 ante Cabo Verde, al destacar que "esto es mata-mata y nadie te regala nada".

El "10" agregó que sabían que "no iba a ser nada fácil" a pesar de que el seleccionado caboverdiano haya sido "desprestigiado por el nombre" y destacó que el representativo nacional "ya demostró muchas veces que siempre compite".

El equipo que dirige Lionel Scaloni superó a un durísimo rival, que había superado la fase de grupos de manera invicta en la zona H, y ya se metió a los octavos de final, instancia en la que lo espera Egipto, que venció a Australia por penales, y a quien enfrentará el próximo martes 7 de julio a las 13:00 (horario argentino).

Luego de un triunfo en el que le tocó sufrir, jugar 120 minutos a los 39 años y terminar extenuado, Lionel Messi valoró lo hecho por sus compañeros y se quedó con algunos conceptos positivos, aunque reconoció la complejidad del partido desde el análisis y destacó lo hecho por el rival.

"No por nada este equipo no perdió con España ni Uruguay", arrancó a desgranar el astro del fútbol mundial, que luego comentó que pudieron conseguir "lo más difícil", abrir el marcador con el que fue su 20° gol en mundiales, pero el tanto no les dio el alivio que esperaban, ya que desde ahí el seleccionado argentino se replegó y no pudo "presionar bien".

Sobre el rival, el delantero del Inter Miami apreció que "golpearon con sus armas y no regalaron nada", cuestionó que se los haya desprestigiado por no tener historia futbolística y admitió que sabían que "no iba a ser nada fácil", ya que, en especial en este Mundial, "todos los partidos son difíciles".

En el análisis de partido, el capitán del seleccionado "Albiceleste" marcó como el error principal que al equipo argentino le quedaban "lejos las líneas", entonces los defensores se encontraban con una gran distancia respecto a los mediocampistas y atacantes que descendían en el campo, por lo que terminaban "descoordinados", ante un rival al que "no podían igualar" físicamente y los hacía correr en exceso.

Para cerrar, el máximo goleador de la Copa del Mundo 2026, con siete gritos, se quedó con que el seleccionado argentino "siempre compite", que pudo "aprovechar la pelota parada", la cual viene siendo trabajada exhaustivamente con los "buenos cabeceadores que tiene", y reafirmó que el equipo hizo "un desgaste muy grande", por lo que ahora debe enfocarse en descansar y "sacar cosas positivas del partido", sentenciando: "hicimos cosas buenas, pero también fueron muchas malas".

El "10" había sido visto con gestos de disconformidad al terminar el partido, mientras compartía una charla con el mediocampista Rodrigo De Paul y otra con el defensor Nicolás Otamendi, aunque luego cambió la cara por una de mayor alivio mientras saludaba y agradecía al público que los acompañó en el Hard Rock Stadium de Miami.