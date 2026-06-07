Colapinto terminó 15° en Mónaco: un imparable Antonelli ganó la carrera

El Gran Premio de Mónaco dejó un escenario cargado de incidentes, interrupciones y situaciones inesperadas que condicionaron el rendimiento de varios pilotos. En ese contexto, Franco Colapinto concluyó en la 15ª posición con su Alpine, luego de una competencia que presentó múltiples dificultades desde el inicio hasta la bandera a cuadros.

Tras una clasificación complicada el sábado, el piloto de Pilar afrontó el desafío de remontar posiciones en uno de los circuitos más exigentes del calendario. Sin embargo, las circunstancias de carrera terminaron jugando en su contra y no pudo avanzar significativamente en el clasificador final.

La competencia estuvo marcada por una importante interrupción provocada por una bandera roja, consecuencia de daños detectados en el asfalto de la última curva del trazado. La actividad permaneció detenida durante aproximadamente 45 minutos, generando un escenario de incertidumbre para todos los equipos y pilotos.

Mientras tanto, en la punta de la carrera, el gran protagonista volvió a ser Andrea Kimi Antonelli, quien confirmó su extraordinario presente al conseguir una nueva victoria.

Antonelli agranda su figura en la Fórmula 1

El joven piloto italiano de Mercedes volvió a demostrar su capacidad competitiva y se quedó con un triunfo contundente en las calles del Principado. Con apenas 19 años, Antonelli logró convertirse en el ganador más joven de la historia del Gran Premio de Mónaco, un registro que potencia aún más una temporada que viene siendo excepcional para el italiano.

Además, esta victoria significó su quinto triunfo consecutivo, una racha que le permitió ampliar diferencias en la tabla de posiciones del campeonato mundial.

El podio quedó conformado por:

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1°

- 1° Lewis Hamilton (Ferrari) - 2°

- 2° Isack Hadjar (Red Bull) - 3°

Hadjar, sin embargo, quedó bajo investigación y podría recibir una sanción posterior.

Por su parte, Oscar Piastri, de McLaren, terminó en el cuarto puesto, mientras que George Russell, compañero de Antonelli en Mercedes, finalizó 13° y perdió terreno en la lucha por el campeonato.

Un inicio con oportunidades para el argentino

La carrera comenzó con una sorpresa mayúscula. Max Verstappen, que había partido desde la segunda posición tras finalizar detrás de Antonelli en la clasificación, sufrió un problema mecánico con su Red Bull en el momento de la largada y abandonó antes de poder pelear por la victoria.

Esa situación permitió que Colapinto ganara una posición en los primeros metros y se acomodara en el 12° lugar. Durante buena parte del desarrollo, el argentino logró mantenerse en esa ubicación mientras administraba neumáticos y buscaba una oportunidad estratégica para avanzar.

Sin embargo, la situación comenzó a complicarse cuando ingresó a boxes en la vuelta 38.

La parada en boxes y una sanción determinante

La detención en pits no resultó favorable para el piloto argentino. Luego de una parada lenta, Colapinto regresó a la pista en la 15ª posición y poco después recibió una penalización por exceder el límite de velocidad permitido en el pit lane.

La infracción no fue exclusiva del argentino. También fueron sancionados:

Pierre Gasly

Lewis Hamilton

Lance Stroll

Oscar Piastri

George Russell

Aun así, la sanción representó un nuevo obstáculo para las aspiraciones de Colapinto de recuperar terreno en una carrera donde adelantar resulta particularmente difícil.

La estrategia de Williams y el impacto en el desarrollo

Otro de los factores que influyó en la competencia fue la estrategia utilizada por Williams.

La escudería replicó una táctica aplicada anteriormente, aprovechando las limitadas oportunidades de sobrepaso que ofrece el circuito de Montecarlo. La maniobra consistió en formar una especie de tren de monoplazas para generar una ventana de tiempo que permitiera a uno de sus pilotos realizar una parada sin perder posiciones significativas.

Esa estrategia terminó afectando el ritmo de varios competidores, entre ellos Colapinto, quien quedó atrapado detrás de otros autos y sin margen para progresar.

Autos de seguridad, bandera roja y un cierre caótico

La carrera entró en una fase aún más impredecible cuando Lance Stroll protagonizó un accidente en la vuelta 60. El incidente obligó al ingreso del auto de seguridad, reduciendo las diferencias que se habían generado entre los pilotos durante gran parte de la prueba.

Poco después, en el relanzamiento, Charles Leclerc, que marchaba tercero, sufrió un accidente en el mismo sector del circuito.

La dirección de carrera decidió entonces mostrar la bandera roja tras detectar daños importantes en el asfalto recientemente repavimentado de la zona. Luego de la larga interrupción, la competencia se reanudó con una salida detenida.

El relanzamiento que terminó de complicar a Colapinto

La parte final de la carrera resultó especialmente complicada para el argentino. En la primera curva del relanzamiento recibió un toque de Fernando Alonso, situación que lo hizo caer hasta el último lugar.

A continuación se produjo otro incidente cuando Gabriel Bortoleto chocó a Carlos Sainz en la horquilla. Colapinto se encontró con el Williams del español circulando a baja velocidad y terminó impactándolo en la curva ocho.

La maniobra fue investigada por los comisarios, aunque finalmente no derivó en ninguna penalización para el piloto argentino. Con el auto dañado y sin posibilidades de recuperación, Colapinto completó la carrera en la 15ª posición.

Al finalizar la prueba expresó su frustración por el desarrollo de la jornada: "La sanción creo que fue por el sistema. Fue muy frustrante porque no salió nada. El relanzamiento fue un desastre. Con bronca por no terminar más arriba", señaló.

Próxima parada: Barcelona

La actividad de la Fórmula 1 continuará sin descanso. La próxima cita del campeonato será el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, que se disputará la semana siguiente en España.

El formato será similar al utilizado en Montecarlo y la carrera principal está programada para el domingo 14 de junio a las 10:00, hora argentina.

Con Antonelli consolidado como líder y Colapinto buscando revertir un fin de semana difícil, el campeonato continuará ofreciendo nuevos desafíos en una temporada que sigue sumando capítulos de alta intensidad.