El Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 tuvo una segunda práctica libre marcada por la lluvia y las dificultades que presentó el asfalto de Nevada. En ese escenario, el británico George Russell, piloto de Mercedes, consiguió quedarse con el primer puesto de la sesión nocturna, luego de establecer el mejor registro en los minutos finales del entrenamiento.

Russell cerró su participación con un tiempo de 1:47.272, una marca que le permitió encabezar la clasificación de la segunda práctica y posicionarse como la referencia de la jornada. Sin embargo, la principal sorpresa llegó desde Alpine, donde el francés Pierre Gasly consiguió una destacada segunda colocación, a solamente 71 milésimas del piloto británico.

El resultado de Gasly representó uno de los datos más relevantes del entrenamiento, especialmente por la competitividad que mostró la escudería francesa sobre una superficie todavía afectada por las condiciones climáticas. Su desempeño permitió ubicar a Alpine entre los protagonistas de la sesión, con un rendimiento que también quedó reflejado en el trabajo realizado por Franco Colapinto.

El piloto argentino, por su parte, completó una actuación consistente y finalizó en el noveno lugar, con un registro de 1:49.229, a casi dos segundos del tiempo establecido por Russell.

Alpine realizó un trabajo especial

La estrategia de Alpine estuvo condicionada por lo ocurrido durante el primer entrenamiento del Gran Premio de Las Vegas. Los dos pilotos de la escudería francesa habían sido los últimos en salir a la pista en aquella sesión inicial, que estuvo completamente atravesada por la lluvia.

En esa primera práctica no se registraron tiempos y todos los competidores utilizaron neumáticos para lluvia extrema. Las condiciones del circuito impidieron desarrollar una actividad normal, por lo que los equipos debieron adaptar sus programas de trabajo a la evolución del estado del asfalto.

Ante ese panorama, Colapinto y Gasly recién salieron a pista durante la media hora final del segundo entrenamiento, cuando la superficie se encontraba menos mojada y permitió utilizar la gama intermedia de neumáticos.

Esta circunstancia representó un escenario particular para Alpine, que debió concentrar buena parte de su trabajo en el tramo final de la sesión. A pesar del tiempo limitado de actividad, los resultados fueron positivos para ambos pilotos.

Gasly consiguió ubicarse segundo, muy cerca de Russell, mientras que Colapinto logró completar vueltas competitivas y cerrar el entrenamiento dentro de los diez primeros lugares.

El argentino registró 1:49.229, un tiempo que lo colocó noveno en la clasificación de la práctica. Su desempeño permitió redondear un ensayo favorable en una jornada en la que la lluvia había condicionado considerablemente el desarrollo de la actividad.

Colapinto y Gasly mostraron el potencial competitivo de Alpine

Uno de los aspectos destacados de la segunda práctica fue el rendimiento conjunto de los dos pilotos de Alpine. Los resultados de Franco Colapinto y Pierre Gasly evidenciaron el ritmo que pudo alcanzar el equipo francés en el circuito de Las Vegas. La escudería consiguió ubicarse detrás de Mercedes, Ferrari y McLaren, pero también mostró registros que le permitieron superar a uno de los principales protagonistas de la categoría: el Red Bull de Max Verstappen.

El neerlandés terminó en la 13.ª posición, por detrás de Colapinto y Gasly en el clasificador de la sesión. La diferencia de resultados entre los equipos volvió a poner de manifiesto la competitividad que Alpine pudo desarrollar durante el entrenamiento.

A los buenos registros de los dos pilotos franceses se sumó la actuación de Isack Hadjar, quien concluyó en la cuarta posición. De esta manera, el equipo francés consiguió colocar a dos de sus representantes entre los primeros cuatro puestos y al argentino dentro del grupo de los diez mejores.

Los principales registros y posiciones destacados del entrenamiento fueron:

George Russell (Mercedes): primer puesto, con 1:47.272.

Pierre Gasly (Alpine): segundo puesto, a 71 milésimas de Russell.

Isack Hadjar: cuarto puesto.

Franco Colapinto (Alpine): noveno puesto, con 1:49.229.

Max Verstappen (Red Bull): 13.ª posición.

La actuación de Alpine dejó una referencia positiva de cara a la continuidad del fin de semana, aunque todavía restan las últimas instancias de preparación y la clasificación para determinar el orden de largada.

Preocupación en Racing Bulls por los resultados de Lawson y Lindblad

Mientras Alpine consiguió destacarse con sus dos pilotos, otra de las situaciones que dejó la segunda práctica estuvo relacionada con el rendimiento de Racing Bulls. La escudería tuvo una actuación discreta a través de sus representantes, Liam Lawson y Arvid Lindblad, quienes finalizaron en los puestos 16 y 17, respectivamente.

Los resultados adquieren particular importancia por el momento que atraviesa el campeonato de constructores y la posición que ocupa el equipo en esa clasificación. Racing Bulls se encuentra actualmente en el quinto puesto, con una ventaja de 45 puntos sobre Alpine, que ocupa la sexta colocación.

La diferencia entre ambas escuderías constituye un aspecto central de la competencia en esta etapa de la temporada, especialmente porque restan solamente tres carreras para el final del calendario.

En ese contexto, el Gran Premio de Las Vegas aparece como una instancia importante para sostener las posiciones en el campeonato de constructores. El flojo desempeño de Lawson y Lindblad en la segunda práctica dejó interrogantes sobre el rendimiento de Racing Bulls, mientras Alpine mostró señales de competitividad con sus pilotos.

Aunque los resultados de un entrenamiento no determinan el desenlace del fin de semana, las posiciones registradas permiten observar el comportamiento de los equipos en las condiciones particulares que presentó el circuito estadounidense.

Horarios de la última práctica, la clasificación y la carrera

La actividad del Gran Premio de Las Vegas continuará este viernes con la tercera y última práctica libre, programada para las 21:30, hora argentina.

Será la última oportunidad para que los equipos completen sus trabajos de preparación antes de afrontar la clasificación, prevista para la madrugada del sábado.

El cronograma informado para las próximas jornadas establece las siguientes instancias:

Viernes: tercera y última práctica libre, desde las 21:30.

Sábado: clasificación, a partir de la 1:00.

Domingo: carrera, también desde la 1:00.

La segunda práctica dejó a George Russell en lo más alto, pero también permitió observar el destacado desempeño de Pierre Gasly y el rendimiento consistente de Franco Colapinto. Con Alpine ubicado entre los equipos competitivos de la sesión, la atención estará puesta en la evolución de la escudería francesa durante la última práctica y en su capacidad para trasladar esos registros a la clasificación.

Para el piloto argentino, el noveno puesto representa un resultado favorable dentro de un entrenamiento condicionado por la lluvia y por el escaso tiempo disponible para trabajar con neumáticos intermedios. Su compañero Gasly, en tanto, protagonizó una de las sorpresas de la jornada al quedar a apenas 71 milésimas del mejor tiempo.

Con tres carreras todavía por disputarse y una diferencia de 45 puntos entre Racing Bulls y Alpine en el campeonato de constructores, el desempeño de ambas escuderías también agrega un componente competitivo a un fin de semana que tendrá continuidad en las próximas horas.