Lionel Messi continúa consolidado en lo más alto de la escala salarial de la Major League Soccer (MLS). El capitán argentino es el futbolista mejor remunerado de la competencia norteamericana, con una compensación garantizada de 28,33 millones de dólares, de acuerdo con la última actualización publicada por la Asociación de Jugadores de la liga (MLSPA).

La cifra confirma la posición de privilegio que ocupa el rosarino dentro de la estructura económica del fútbol estadounidense. Si bien su remuneración deportiva se mantiene sin modificaciones respecto del informe anterior, representa un incremento considerable en comparación con los 20,45 millones de dólares que percibía durante 2025, antes de concretar la renovación de su contrato hasta 2028.

El crecimiento de su salario refleja la dimensión del acuerdo que permitió extender su vínculo con el Inter Miami y asegurar su continuidad durante las próximas temporadas. De esta manera, Messi mantiene una distancia importante respecto del resto de las figuras que integran el campeonato.

Sin embargo, los 28,33 millones de dólares publicados por la asociación corresponden exclusivamente a la compensación garantizada por su contrato deportivo con el club. Por lo tanto, no representan la totalidad de los ingresos que genera anualmente el futbolista argentino.

Los ingresos totales de Messi y su vínculo con el Inter Miami

Las estimaciones económicas conocidas meses atrás, a través de declaraciones del copropietario del Inter Miami, Jorge Mas, permiten dimensionar la diferencia entre el salario deportivo y los ingresos globales del capitán argentino.

Según esas proyecciones, Messi obtiene entre 70 y 80 millones de dólares anuales cuando se incorporan los acuerdos comerciales y las regalías a la remuneración que recibe por su actividad futbolística.

A esa estructura económica también se suma una posibilidad vinculada con el futuro del jugador: una eventual participación accionaria en la franquicia de Florida una vez que se retire de la actividad profesional.

De esta manera, el vínculo entre Messi y el Inter Miami trasciende las condiciones habituales de un contrato deportivo. Mientras el informe de la MLSPA refleja el dinero garantizado por su desempeño dentro del equipo, las estimaciones de Jorge Mas contemplan otros componentes comerciales y económicos asociados a su presencia en la institución.

La diferencia entre ambas cifras resulta significativa: los 28,33 millones corresponden al contrato deportivo registrado oficialmente, mientras que el cálculo de entre 70 y 80 millones incorpora otras fuentes de ingresos.

Lewandowski y Griezmann, entre las principales figuras salariales

La llegada de varias estrellas procedentes del fútbol europeo durante el mercado de pases de verano modificó el panorama salarial de la MLS y elevó el nivel de remuneraciones de sus principales protagonistas.

Como consecuencia de estas incorporaciones, la competencia estadounidense pasó a contar con cinco futbolistas que superan los 10 millones de dólares de compensación garantizada.

El listado está encabezado por Messi, pero también incluye nombres de reconocida trayectoria internacional:

Lionel Messi (Inter Miami): 28,3 millones de dólares.

Robert Lewandowski (Chicago Fire): 19,5 millones de dólares.

Antoine Griezmann (Orlando City): 13,9 millones de dólares.

Son Heung-Min (Los Angeles FC): 11,3 millones de dólares.

Breel Embolo (Atlanta United): 10,8 millones de dólares.

La clasificación muestra la magnitud de los contratos que comenzaron a concentrarse en la liga norteamericana. Lewandowski ocupa el segundo lugar, con una remuneración garantizada de 19,5 millones de dólares, mientras que Griezmann aparece tercero con 13,9 millones.

Por detrás se ubican Son Heung-Min y Breel Embolo, quienes también superan la barrera de los 10 millones anuales. Así, la MLS reúne un grupo de cinco futbolistas con contratos de cifras millonarias, encabezados por una diferencia considerable por parte del argentino.

Crecimiento del salario promedio y de la remuneración general

El informe de la Asociación de Jugadores también permite observar la evolución de los salarios en el conjunto de la competencia, más allá de los contratos correspondientes a las principales estrellas.

En total, 150 futbolistas de la MLS alcanzan o superan el millón de dólares de remuneración garantizada, un indicador que refleja la dimensión económica que adquirió la estructura salarial de la liga. El salario promedio garantizado registró un incremento interanual del 18%, hasta ubicarse en 746.936 dólares. Este cálculo contempla tanto a los futbolistas que se encuentran actualmente en actividad como a aquellos que ya se retiraron, pero todavía tienen pagos pendientes.

Por su parte, la mediana salarial experimentó un crecimiento del 6,4% y alcanzó los 360.042 dólares.

Los principales indicadores económicos difundidos por la MLSPA quedaron establecidos de la siguiente manera:

Salario promedio garantizado: 746.936 dólares.

Variación interanual del promedio: aumento del 18%.

Mediana salarial: 360.042 dólares.

Incremento de la mediana: 6,4%.

Jugadores con remuneraciones de al menos un millón de dólares: 150.

Estas cifras corresponden al sexto año del convenio colectivo de trabajo que se encuentra vigente hasta finales de 2027.

Inter Miami, la franquicia que más dinero destina a salarios

El crecimiento de los contratos individuales también tuvo un impacto directo en los presupuestos de las franquicias. Los registros económicos, con fecha de corte al 9 de octubre de 2026 y con los contratos incorporados a mitad de temporada anualizados, ubican al Inter Miami en el primer puesto del ranking de gasto salarial.

Impulsado principalmente por la presencia de Messi, el equipo de Florida alcanzó una masa salarial récord de 59,4 millones de dólares.

A la remuneración del capitán argentino se suman contratos de otras figuras importantes, entre ellas Rodrigo De Paul, cuyos registros del año reflejan una compensación de 9,69 millones de dólares, y la incorporación de Casemiro durante la mitad de la campaña. La combinación de estos nombres llevó al Inter Miami a establecer una diferencia considerable respecto de la mayoría de sus competidores. Su desembolso salarial duplica con comodidad el gasto de 25 de los otros 29 equipos que integran la MLS.

La dimensión del presupuesto refleja el peso económico de las incorporaciones realizadas por la institución y la concentración de futbolistas de alto costo dentro de su plantilla.

El gasto millonario no garantizó el primer puesto deportivo

A pesar de liderar ampliamente el ranking de inversiones salariales, el Inter Miami no consiguió trasladar esa superioridad económica al primer lugar de la fase regular.

Las Garzas finalizaron segundas en la Conferencia Este, por detrás de Nashville SC, equipo que consiguió quedarse con la Supporters' Shield y que presentó una nómina salarial de apenas 24,97 millones de dólares.

La diferencia entre ambos presupuestos resulta significativa: el Inter Miami destinó 59,4 millones de dólares a salarios, mientras que Nashville SC alcanzó el primer puesto de la clasificación con una inversión de 24,97 millones. El contraste pone de manifiesto que el liderazgo en materia de gasto salarial no necesariamente se corresponde con la posición final en la competencia.

En este escenario, la franquicia de Florida aparece como la institución que más recursos destina a remunerar a sus futbolistas, aunque su rendimiento en la fase regular no le permitió terminar por encima de Nashville SC.

Chicago Fire y Atlanta United completan los primeros puestos del gasto

Detrás del Inter Miami, el segundo lugar entre las franquicias con mayores presupuestos salariales corresponde a Chicago Fire, que destinó 41,29 millones de dólares a su plantilla, impulsado principalmente por la contratación de Robert Lewandowski.

El tercer puesto quedó para Atlanta United, con una inversión de 38,35 millones de dólares, mientras que LA Galaxy registró un gasto de 34,91 millones.

Los Angeles FC completó el grupo de los cinco clubes con mayores desembolsos, con una masa salarial de 32,91 millones de dólares.

El ranking de las franquicias con mayores gastos quedó conformado de la siguiente manera:

Inter Miami: 59,4 millones de dólares.

Chicago Fire: 41,29 millones de dólares.

Atlanta United: 38,35 millones de dólares.

LA Galaxy: 34,91 millones de dólares.

Los Angeles FC: 32,91 millones de dólares.

La presencia de estas instituciones en los primeros lugares refleja el peso de las contrataciones de figuras internacionales y la incidencia que tienen sus salarios en la estructura financiera de los equipos.