El plantel de San Lorenzo sigue siendo víctima de la delicada situación económica del club, y del fútbol argentino en general, y fue representado por un grupo de referentes en una reunión con dirigentes de la institución.

El encuentro entre futbolistas y un grupo de directivos, entre los que estaban el tesorero Maximiliano Ferreira y el prosecretario Ariel Deán, fue para pedir explicaciones y soluciones sobre el atraso salarial que sufre el equipo de Primera, que no ha cobrado la totalidad de los pagos de agosto, septiembre, octubre y noviembre.

San Lorenzo cerró la temporada con una dura derrota en la última fecha del Torneo Clausura 2026, que lo dejó eliminado de los playoffs, además de sentenciar que no tendrá competencia internacional durante el 2027.

El plantel profesional de San Lorenzo volvió a los entrenamientos durante la semana pasada con el objetivo de realizar una símil pretemporada, previa a comenzar sus vacaciones, a pesar de contar con una importante deuda salarial.

Los futbolistas aún no han percibido parte de sus sueldos de los últimos cuatro meses, en una situación que se estira desde agosto de este año, en pleno inicio de la conformación del plantel de la próxima temporada.

Además, aunque comprenden que la situación del club es delicada, pidieron por la realización de un esfuerzo para ponerlos al día, aunque no recibieron una fecha de pago como respuesta.

El incumplimiento de los términos también afecta a los empleados del club, que están al día pero cobran en cuotas.

En cuanto al año próximo, con la finalización del contrato de 17 profesionales, desde el club se busca reducir el tamaño del plantel para apostar por los juveniles del club. En sintonía con esa decisión, el DT Ruben Darío Insua solo pidió por la continuidad de dos de ellos: el arquero José Devecchi y el delantero Ezequiel Cerutti.