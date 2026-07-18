Colapinto volvió a superar a Gasly y terminó 13° en la última práctica del GP de Bélgica

Franco Colapinto completó este sábado una positiva tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. El piloto argentino finalizó en el 13° puesto tras mejorar su tiempo en los minutos finales con neumáticos blandos y volvió a ubicarse por delante de su compañero de Alpine, Pierre Gasly.

Durante gran parte de la tanda, Colapinto trabajó desde la zona media del clasificador y tuvo un primer intento rápido invalidado por exceder los límites de la pista. Sin embargo, sobre el cierre registró un tiempo de 1:47.914, que le permitió escalar posiciones y consolidarse nuevamente por encima de Gasly, repitiendo el rendimiento mostrado en los entrenamientos anteriores.

La actividad continuará desde las 11:00 (hora argentina) con la clasificación, que definirá el orden de largada para la carrera del domingo. La sesión podrá verse por Disney+ Premium, Fox Sports y F1 TV.

Antonelli lideró la última práctica

El mejor registro de la tercera práctica fue para el italiano Andrea Kimi Antonelli, quien volvió a confirmar el buen rendimiento de Mercedes en el circuito de Spa-Francorchamps.

Detrás del joven piloto finalizaron Lando Norris y Max Verstappen, en una sesión que tuvo constantes cambios de liderazgo y diferentes estrategias de trabajo entre las escuderías de cara a la clasificación.

Mercedes también mostró un buen desempeño con George Russell, que terminó cuarto, mientras que Audi dio la nota al ubicar a Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto dentro del Top 10.

Problemas para Checo Pérez y accidente de Hamilton

La práctica también dejó complicaciones para Sergio "Checo" Pérez, quien sufrió inconvenientes mecánicos en el motor de su Cadillac desde el inicio de la sesión y terminó en el 20° lugar, muy lejos del tiempo de referencia.

Sobre el final de la tanda, Lewis Hamilton protagonizó un accidente en el último sector del circuito, en una zona similar a la que había sufrido Pierre Gasly durante la jornada del viernes. El incidente generó preocupación, aunque no tuvo consecuencias físicas para el piloto británico.

Con buenas sensaciones tras otra práctica consistente, Colapinto buscará ahora trasladar ese rendimiento a la clasificación para intentar conseguir una posición competitiva en la parrilla del Gran Premio de Bélgica.

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