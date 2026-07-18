"Daremos el máximo": Messi encendió la ilusión argentina antes de la final del Mundial

Lionel Messi, capitán y máxima figura de la Selección argentina, dejó en claro que el objetivo del representativo nacional es volver a alcanzar la gloria mundial. Con la intención de convertirse en bicampeón del mundo en el Mundial 2026, el astro argentino afirmó que el equipo intentará "dar el máximo" en el partido decisivo ante España.

La final de la Copa del Mundo enfrentará a argentinos y españoles en el estadio MetLife de Nueva Jersey, Estados Unidos, este domingo 19 de julio desde las 16:00 (horario argentino). En ese escenario, la Selección argentina buscará defender su lugar en la cima del fútbol internacional ante un rival que llega con una de sus grandes figuras, el delantero Lamine Yamal.

En la previa del encuentro, Messi tuvo una breve participación en una conferencia de prensa diferente a las habituales, marcada por la presencia de figuras deportivas internacionales y por un formato especial que reunió a protagonistas de distintas disciplinas.

Una conferencia de prensa distinta con protagonistas del deporte mundial

La jornada tuvo características poco comunes: Messi, el entrenador Lionel Scaloni y el arquero Emiliano "Dibu" Martínez debieron trasladarse en helicóptero hacia Nueva York para participar del encuentro con los medios.

Además de la presencia de los integrantes de la Selección argentina, la conferencia contó con la participación de leyendas de otros deportes, entre ellas el histórico tenista serbio Novak Djokovic y el baloncestista Kevin Durant.

Fue precisamente Djokovic, ganador de 24 Grand Slams, quien le realizó una pregunta al capitán argentino. Ante esa consulta, Messi recordó sus orígenes y destacó la manera en la que muchos futbolistas comenzaron su recorrido: jugando por pasión y disfrutando del deporte desde pequeños.

"Crecimos jugando al fútbol con mucha pasión y ganas de jugar", expresó el rosarino, quien valoró que sus compañeros comenzaron en "algún equipo de barrio". Según explicó, esa historia compartida permite que el plantel no piense "nunca" en la presión de cada partido.

La presión, la competencia y una enseñanza construida con los años

Durante su intervención, Messi explicó que el grupo de la Selección argentina asimila la presión como "algo natural". Para el capitán, la experiencia y el recorrido del equipo permiten afrontar los desafíos con una mentalidad enfocada en competir.

El "10" definió al plantel argentino como "competitivo", al señalar que a sus integrantes les "gusta ganar". Sin embargo, también remarcó que el fútbol es un deporte colectivo en el que el rival tiene un papel fundamental.

"El rival también juega", sostuvo el argentino, al reconocer que "no siempre se puede ganar". En esa línea, Messi compartió una reflexión que forma parte de su evolución personal y deportiva: desde chico fue "aprendiendo y entendiendo" que "se pierde más de lo que se gana".

Ese aprendizaje, según explicó, fue fundamental para su crecimiento, ya que lo ayudó a "crecer como persona y como jugador". La mirada del capitán refleja una trayectoria marcada por la competencia permanente y por la capacidad de asumir tanto las victorias como las derrotas.

El reconocimiento de Messi a Lamine Yamal antes de la final

Uno de los momentos destacados de la conferencia estuvo relacionado con Lamine Yamal, la joven estrella del seleccionado español que será uno de los protagonistas de la final.

Messi calificó al delantero como un "grandísimo jugador" y reconoció que sigue su carrera porque juega en un club que "ama": el Barcelona de España. Además, aseguró que Yamal es uno de los mejores jugadores del mundo y consideró que tiene "una gran oportunidad de conseguir algo histórico".

Sin embargo, fiel al espíritu competitivo que caracteriza sus declaraciones, el argentino agregó con una sonrisa que la Selección intentará impedirlo en esta ocasión: "intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez".

Una fotografía que unió dos generaciones del fútbol

En el cierre de su participación, Messi recordó una imagen que volvió a tomar relevancia antes de esta final mundialista. Se trata de la fotografía tomada casi 20 años atrás, cuando el argentino aparece bañando a un Yamal bebé para un calendario benéfico.

El capitán argentino describió aquel recuerdo como "una locura", al considerar el contexto actual: dos protagonistas de aquella imagen se encontrarán ahora en una final de la Copa del Mundo, representando a sus respectivos países.

La coincidencia entre pasado y presente quedó así como uno de los elementos más llamativos de la previa del partido. Mientras Argentina busca nuevamente la consagración mundial, Messi afronta el desafío acompañado por un plantel que define como competitivo, con la intención de entregar su máximo esfuerzo en el encuentro decisivo.