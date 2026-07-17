Scaloni ante la final del Mundial: "Necesitamos nuestra mejor versión para intentar ganar"

A pocos días de disputar una nueva final del Mundial, Lionel Scaloni analizó el presente de la Selección Argentina y transmitió una sensación de tranquilidad, aunque con la exigencia habitual de un equipo que aspira al máximo. El entrenador afirmó que sus dirigidos están "bien", aunque reconoció que, "como siempre", existen aspectos por mejorar.

La Argentina volverá a ser protagonista de una definición mundialista por segunda vez consecutiva, una instancia que confirma la continuidad de un proceso iniciado con el título obtenido en Qatar 2022. En este contexto, Scaloni destacó que el equipo llega preparado, pero también consciente de que deberá alcanzar su nivel más alto para superar el último desafío.

"Nos preparamos como en todos los partidos", comenzó a describir el director técnico durante la conferencia de prensa posterior a un entrenamiento a puertas abiertas, una presentación realizada como parte de las obligaciones establecidas por la FIFA en los días previos a la final.

El entrenador aseguró que el grupo tiene "muchas ganas" de que a la Selección argentina le "vaya bien" y explicó que el objetivo será alcanzar la mejor versión posible para "intentar ganar". Para Scaloni, el compromiso del plantel está acompañado por una motivación especial: el vínculo con una hinchada que acompaña y sostiene al equipo.

Una final exigente ante un rival conocido

La gran definición de la Copa del Mundo tendrá como protagonistas a Argentina y España. El encuentro se disputará este domingo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey, Estados Unidos, desde las 16:00 (horario argentino).

En la previa del partido, Scaloni explicó que el cuerpo técnico realizó un análisis del rival y remarcó la necesidad de afrontar la final con máxima concentración. El entrenador señaló que la Selección argentina necesitará "su mejor versión" para intentar quedarse con el triunfo.

Además, valoró el recorrido realizado por un equipo que, según sus palabras, "ya es conocido por los rivales". Para el técnico argentino, haber alcanzado nuevamente una final pese al conocimiento que los adversarios tienen sobre su funcionamiento representa un mérito adicional.

Entre los puntos destacados por Scaloni sobre la preparación del encuentro aparecen:

La importancia de mantener la preparación habitual: "Nos preparamos como en todos los partidos".

"Nos preparamos como en todos los partidos". La necesidad de alcanzar el mejor nivel colectivo: Argentina deberá mostrar "su mejor versión".

Argentina deberá mostrar "su mejor versión". El reconocimiento al mérito del equipo: llegar a la final siendo un conjunto conocido por los rivales "tiene doble mérito".

llegar a la final siendo un conjunto conocido por los rivales "tiene doble mérito". La tranquilidad desde lo físico: ningún futbolista llegará a la definición con inconvenientes.

Scaloni también calificó al entrenamiento del sábado como "importante" y confirmó que ningún integrante del plantel tendrá problemas físicos de cara al duelo decisivo.

El corazón de un equipo conectado con su gente

Más allá de los aspectos futbolísticos, Scaloni puso en primer plano el significado emocional que representa vestir la camiseta argentina. El entrenador de 48 años aseguró que es "imposible" que los jugadores y el cuerpo técnico no sientan en el corazón todo lo que transmite la gente.

"Jugamos por ellos", afirmó el técnico, quien además expresó su orgullo por el impacto que genera la Selección en los hinchas. En ese sentido, destacó la imagen de que "la gente se pare delante de la televisión y se dé un abrazo con un hincha de otro club", como una muestra del sentimiento que genera el equipo nacional.

Para Scaloni, esa conexión forma parte del camino recorrido y del valor que tiene este grupo, más allá del resultado final que pueda obtenerse frente a España.

Dos selecciones con una misma idea de juego

Al referirse al próximo rival, el entrenador argentino encontró similitudes entre ambas selecciones. Según su análisis, Argentina y España comparten una característica central: la intención de dominar los partidos mediante la tenencia de la pelota.

Scaloni explicó que existen algunas diferencias entre los equipos, pero remarcó que ambos conjuntos "piensan parecido". La final, de esta manera, enfrentará a dos selecciones con una concepción futbolística basada en el control del juego y la búsqueda de protagonismo.

El reconocimiento a Lionel Messi y al camino recorrido

Uno de los puntos centrales de la conferencia fue la valoración de Lionel Messi. Scaloni destacó la actualidad del astro argentino y calificó como "increíble" que haya disputado un Mundial de tan alto nivel a los 39 años.

El entrenador subrayó la importancia de reconocer el presente de Messi y la dimensión de su trayectoria: "Tenemos que valorar lo que hace, y la leyenda que es él", expresó.

Finalmente, Scaloni dedicó palabras de agradecimiento al grupo de futbolistas en nombre de todo el cuerpo técnico. El entrenador afirmó que los jugadores les han permitido vivir "años maravillosos" y resaltó el significado del proceso construido desde Qatar 2022 hasta esta nueva final mundialista.

"Ojalá que ganemos, pero el camino ha sido increíble y un ejemplo para todos", sentenció el técnico argentino, dejando en claro que, más allá del resultado del domingo, el recorrido de esta Selección ya ocupa un lugar especial en su historia.