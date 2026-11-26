Lionel Messi jugará en la despedida de Carlos Tevez, que se realizará el próximo domingo 20 de diciembre en la Bombonera. La participación del capitán argentino fue confirmada este jueves por la cuenta oficial del evento, que anunció la presencia del excapitán de la Selección argentina en el partido homenaje al exfutbolista de Boca.

La noticia representa uno de los anuncios destacados de la organización para una jornada que llevará el nombre "El Último Baile" y que reunirá a figuras que compartieron distintos momentos de la trayectoria deportiva del Apache. La presencia de Messi sumará a una de las principales figuras del fútbol mundial al encuentro que Tevez protagonizará ante los hinchas en el estadio de Boca.

"¡Leo Messi, la Bombonera te espera!", fue el mensaje difundido por la cuenta de Tevez y de la organización del evento en las redes sociales. Con esa publicación quedó oficializada la participación del rosarino, quien se incorporará a la lista de protagonistas previstos para la despedida.

El anuncio también repasó los principales logros alcanzados por Messi con la Selección argentina y su recorrido por distintos clubes del fútbol internacional. Entre los títulos mencionados aparecen la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Además, se destacaron sus ocho Balones de Oro y su trayectoria en Barcelona, Paris Saint-Germain e Inter Miami.

De esta manera, el homenaje a Tevez contará con la participación de un futbolista con quien compartió distintas experiencias dentro del seleccionado nacional. El reencuentro tendrá como escenario la Bombonera y estará enmarcado en una jornada especialmente organizada para reconocer la carrera del exdelantero.

Una historia compartida en la Selección argentina

La presencia de Messi tendrá un significado particular por los momentos que ambos futbolistas compartieron con la camiseta de la Selección argentina. Tevez y el rosarino coincidieron en el Mundial de Sudáfrica 2010 y en la Copa América 2011, además de formar parte de otros ciclos del equipo nacional.

Aquellos encuentros deportivos forman parte del recorrido que une a los dos jugadores y explican el carácter especial que tendrá su participación conjunta en el homenaje. En esta oportunidad, volverán a encontrarse dentro de una cancha, aunque en un contexto diferente: la despedida pública de Tevez ante los hinchas en el estadio que marcó una parte importante de su carrera.

El exdelantero vistió las camisetas de Boca, Manchester United, Manchester City y Juventus, entre otros clubes. Su trayectoria incluyó distintas etapas en el fútbol argentino e internacional, y el partido del 20 de diciembre será la ocasión elegida para recibir el reconocimiento de figuras que compartieron equipo con él durante esos años.

La organización busca reunir a protagonistas de los diferentes momentos de su carrera, por lo que el anuncio de Messi se incorpora a una nómina de invitados que incluye futbolistas argentinos y extranjeros. La confirmación del capitán de la Selección también concreta una presencia que Tevez ya había anticipado semanas atrás.

Tevez ya había adelantado que Messi jugaría

La participación de Messi no apareció por primera vez con el anuncio oficial de este jueves. A fines de octubre, durante una charla con el exdefensor inglés Rio Ferdinand, Tevez había adelantado algunos de los nombres que formarían parte del partido homenaje.

En aquella conversación, el exfutbolista había asegurado: "Messi va a jugar y Riquelme también". Con esa declaración, había anticipado la presencia del capitán argentino y de Juan Román Riquelme en la despedida.

Ahora, la organización confirmó oficialmente que Messi estará en la Bombonera el 20 de diciembre. La noticia permite incorporar al rosarino entre los participantes anunciados para "El Último Baile" y ratifica lo que Tevez había expresado durante su conversación con Ferdinand.

La presencia de Riquelme también había sido mencionada por el propio Apache en esa oportunidad. Su nombre forma parte de los protagonistas que aparecen entre los futbolistas anunciados o mencionados en relación con el encuentro.

Las figuras que estarán en "El Último Baile"

El partido despedida reunirá a jugadores que compartieron equipo con Tevez a lo largo de su trayectoria. Entre los nombres que ya fueron anunciados o que el propio exdelantero mencionó se encuentran Juan Román Riquelme, Martín Palermo, Sergio Agüero, Gabriel Batistuta, Gianluigi Buffon, Arturo Vidal, Patrice Evra y Rio Ferdinand.

La nómina combina futbolistas argentinos y extranjeros que formaron parte de diferentes etapas de la carrera del Apache. La convocatoria apunta a reunir a figuras vinculadas con sus experiencias deportivas en distintos equipos y competencias.

La lista de invitados todavía puede incorporar nuevos nombres. Entre las posibilidades mencionadas aparece Cristiano Ronaldo, quien también habría sido invitado para participar de la jornada. Sin embargo, su presencia no fue incluida entre las confirmaciones oficiales detalladas en el anuncio.

Los nombres mencionados hasta el momento son:

Lionel Messi.

Juan Román Riquelme.

Martín Palermo.

Sergio Agüero.

Gabriel Batistuta.

Gianluigi Buffon.

Arturo Vidal.

Patrice Evra.

Rio Ferdinand.

A esa lista podría sumarse Cristiano Ronaldo, mientras la organización continúa con la posibilidad de incorporar nuevas figuras para el encuentro.

Fecha, escenario y transmisión del partido despedida

La despedida de Carlos Tevez se realizará el domingo 20 de diciembre en la Bombonera y llevará oficialmente el nombre de "El Último Baile". El partido homenaje tendrá como protagonistas a futbolistas que compartieron equipo con el exdelantero durante su carrera y será televisado por ESPN.

El encuentro representará una oportunidad para que Tevez pueda despedirse ante los hinchas en el estadio de Boca, un escenario que ocupa un lugar importante en su historia futbolística.

El exdelantero se retiró del fútbol profesional en junio de 2022, a los 38 años. Sin embargo, recién ahora tendrá la posibilidad de realizar una despedida ante el público en la Bombonera, con un partido especialmente organizado para reunir a compañeros, figuras y protagonistas de su recorrido deportivo.

Con Messi confirmado y una lista de invitados que incluye a Riquelme, Palermo, Agüero, Batistuta, Buffon, Vidal, Evra y Ferdinand, la jornada tendrá como eje el reconocimiento a la trayectoria del Apache. El reencuentro entre Tevez y el capitán argentino, que compartieron el Mundial de Sudáfrica 2010, la Copa América 2011 y otros ciclos de la Selección, será uno de los momentos destacados de una noche que tendrá como escenario el estadio de Boca.

La organización ya oficializó la presencia de Messi y anticipó que la lista todavía podría ampliarse. Así, "El Último Baile" comienza a tomar forma como el homenaje con el que Carlos Tevez tendrá su despedida ante los hinchas, más de cuatro años después de haber dejado el fútbol profesional.