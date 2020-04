Colman: "La idea era tener mi lugar en la Selección, pero no sé"

Uno de los mejores jugadores de hockey de la provincia de Catamarca es sin dudas el joven Nicolás Colman que se desempeña en el Sportivo Villa Cubas y este año le esperaba cosas importantes pero con la pandemia de coronavirus no pudo llevar a cabo algunas de ellas.

El joven viene siendo convocado a "Los Leoncitos" Selección Argentina Juvenil. Tenía por delante una convocatoria este mes pero por la pandemia eso tendrá que esperar.

En diálogo con Pasión Chacarera Deportes, Colman dijo: "Tengo ansias, ganas, esto fue algo inesperado. Pero, tomando de la parte positiva me sirve para tener un descanso del año agitado que fue el 2019".

Siguió: "Vivo pensando en los objetivos que tengo por delante, en mi club que teníamos que afrontar este primer semestre de competencia pero por la pandemia debemos estar parados. Estamos esperando con muchas ganas que pase todo esto".

Sobre su convocatoria a "Los Leoncitos": "El año pasado fue una experiencia bastante increíble, no me lo esperaba. Fue lo mejor, mis compañeros también me ayudaron. Estuve con los mejores del país, compartiendo y aprendiendo de los más grandes".

Y continuó: "La idea en el seleccionado era ganarme un lugar en el Panamericano que no sé si hará por esta pandemia". Sobre la convocatoria de abril que quedó frustrada: "Estoy en un grupo que es de recambio y están probando jugadores. Yo iba a estar en la convocatoria esta de abril, no se puedo pero estoy esperando que pase todo esto".

Cerró recordando a Olga Reinoso, entrenadora de Villa Cubas que falleció el año pasado: "Era una madre, era nuestro todo. Nos costó bastante su perdida. Ella nos dejó está unión de grupo, feliz por ese legado que nos dejó y la extrañamos siempre. Siempre la mantenemos viva en nosotros"