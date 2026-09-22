Juegos Evita 2026: Catamarca define a sus campeones provinciales

a provincia transita las etapas decisivas de las Finales Provinciales correspondientes a las disciplinas de Juveniles convencionales de los Juegos Evita 2026. Este despliegue institucional se encuentra bajo la rigurosa organización de la Secretaría de Deportes y Recreación, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la labor operativa de la Dirección Provincial de Deporte Social. El certamen no solo visibiliza el talento de los jóvenes atletas de distintos puntos cardinales, sino que también consolida un espacio de integración a través de la competencia leal y el desarrollo físico.

El Despliegue del Básquet 3x3 y el Judo en Escenarios Emblemáticos

La pasión por el Básquet 3x3 se vivió con intensidad en las instalaciones del club Hindú BBC, donde se disputaron los encuentros correspondientes a ambas ramas.

En la rama Femenino, el título de ganador quedó en manos del departamento Capayán, representado de manera sobresaliente por las jugadoras de Chumbicha Basket.

En la rama Masculino, el festejo y la consagración viajaron hacia Belén, gracias al desempeño colectivo del equipo de Tiro Federal.

Por otra parte, el Polideportivo 250 Viviendas abrió sus puertas para albergar la definición de la disciplina de Judo, un deporte que exige máxima concentración y técnica.

Entre las destacadas del sector Femenino brillaron Julia Reyna Furque, Luz María Otarola y Lourdes Sotomayor.

En el plano Masculino, los deportistas que se impusieron con autoridad fueron Thiago Aguirre, Benicio Córdoba, Santino Noriega y Bautista Ahumada Cano.

Pasión sobre el Césped y Destreza en la Red

El mismo Poli 250 fue el epicentro de las emociones para la disciplina de Hockey, convocando a los representativos de ambas ramas en una jornada a puro vértigo.

En el torneo Femenino, la victoria y el festejo máximo fueron para el equipo de Capital, representado por el conjunto de Los Teros.

En la competencia Masculino, el triunfo quedó para el departamento Santa Rosa, de la mano del conjunto Foxes de Lavalle.

Trasladando la acción al Poli Libertador II, los aficionados al Voley Masculino presenciaron una definición de alto vuelo táctico que consagró al representativo de Capital, coronando al equipo de Defensores del Norte. En el mismo complejo, la disciplina de Pádel en la modalidad de Dobles Mixtos tuvo a los hermanos Justina y Juan Martín Díaz como los grandes ganadores de la jornada, demostrando una notable sincronía en la cancha.

El Esfuerzo Acuático y la Proyección de la Agenda Miércoles

Las instalaciones del Natatorio del Tiro Federal fueron el escenario propicio para la definición de la disciplina de Natación, donde los nadadores exhibieron su resistencia y velocidad en el agua.

Los atletas destacados en la rama Femenino fueron Hanna Mercado, Martina Argañaraz, Micaela Villafañez, Morena Clerici y Renata Sartor.

En la rama Masculino, los nombres que sobresalieron en el podio fueron Francisco Costa, Juan Ignacio Castro, Santiago Kitayka, Bautista Araujo y Gonzalo Muller.

Lejos de concluir, la actividad oficial tendrá su continuidad este miércoles, jornada en la que se disputarán cuatro disciplinas simultáneas de alta convocatoria. La programación contempla las competencias de Atletismo en el Poli Capital en el horario extendido de 8 a 19 hs, Taekwondo en el Poli Libertador II del Barrio Mil Viviendas de 8 a 13 hs, Gimnasia Artística en el Club Villa Cubas de 9 a 13 hs, y finalmente Tiro Deportivo en el Tiro Federal de 16 a 18:30 hs, completando así el cuadro de definiciones previsto para esta instancia provincial.