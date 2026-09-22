El hockey arrasó en los Suramericanos: Los Leones y Las Leonas se quedaron con el oro

El hockey argentino tuvo una jornada de plena celebración en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, donde tanto Los Leones como Las Leonas alcanzaron el máximo escalón del podio. En el décimo día de competencia, los dos seleccionados enfrentaron a Chile en sus respectivas finales y lograron imponerse con autoridad para quedarse con las medallas de oro.

Primero fue el turno del seleccionado masculino. Los Leones derrotaron 3-1 a Chile y conquistaron el título del torneo de hockey masculino. Más tarde, Las Leonas completaron la jornada dorada con una contundente victoria por 5-0 frente al seleccionado trasandino.

Los resultados permitieron que ambos equipos continuaran con su senda de éxitos en los Juegos Suramericanos y aportaran nuevas medallas a la delegación argentina. La jornada tuvo, además, un significado particular para cada seleccionado por sus respectivos antecedentes en la competencia.

En el caso de Los Leones, el título representó la quinta medalla de oro en la historia de sus participaciones. Para Las Leonas, en tanto, significó alcanzar su cuarta medalla de oro suramericana, luego del antecedente de Asunción 2022, donde habían terminado con la medalla de plata.

Los Leones, campeones por quinta vez

El seleccionado masculino argentino llegó a la final después de una campaña que terminó siendo perfecta. Los dirigidos por Juan Manuel Vivaldi completaron el torneo invictos, con cinco victorias, 41 goles a favor y apenas tres en contra.

En la definición ante Chile, los goles argentinos fueron convertidos por Santiago Tarazona, Martín Ferreiro y Franco Agostini, quienes sellaron el triunfo por 3-1 y le dieron a Los Leones una nueva consagración.

El título significó la quinta vez que el seleccionado masculino se queda con el oro en los Juegos Suramericanos. Además, mantuvo una particularidad que acompaña al equipo desde su primera participación: cada vez que Los Leones participaron en la competencia terminaron como campeones.

La edición de Santa Fe 2026 significó justamente la quinta aparición del seleccionado en unos Juegos Suramericanos. Y, hasta el día de la fecha, su registro continúa sin derrotas: acumula 24 partidos ganados y un empate.

Los antecedentes de sus anteriores consagraciones corresponden a:

Buenos Aires 2006: medalla de oro.

medalla de oro. Santiago 2014: medalla de oro.

medalla de oro. Cochabamba 2018: medalla de oro.

medalla de oro. Asunción 2022: medalla de oro.

medalla de oro. Santa Fe 2026: medalla de oro.

La contundencia del equipo también había quedado expuesta antes de la final. Durante la fase de grupos, Argentina ya había enfrentado a Chile y conseguido una amplia victoria por 5-1. Sin embargo, el resultado más destacado de la campaña argentina llegó en la primera fecha del Grupo A, cuando Los Leones protagonizaron una goleada de 22-0 ante Perú, resultado que marcó uno de los momentos más contundentes de su recorrido en el torneo.

Uruguay se quedó con el bronce

El podio masculino se completó con Uruguay, que obtuvo la medalla de bronce luego de superar a Brasil. El encuentro terminó igualado 1-1 durante el tiempo reglamentario, por lo que la definición debió resolverse mediante penales. En esa instancia, Uruguay se impuso 3-2 y aseguró el tercer puesto del torneo.

De esta manera, el hockey masculino tuvo a Argentina en lo más alto, Chile como finalista y Uruguay completando el podio con la medalla de bronce.

Las Leonas también celebraron ante Chile

Después de la consagración de Los Leones llegó el turno del seleccionado femenino. Las Leonas enfrentaron nuevamente a Chile en una final y también consiguieron la medalla de oro, aunque con una diferencia todavía más amplia: vencieron al conjunto trasandino por 5-0.

Los goles de la definición fueron convertidos por Lara Casas, Pilar Palacio, Catalina Andrade y Lourdes Pisthon, quien marcó en dos oportunidades. El resultado coronó una campaña que había comenzado con una serie de actuaciones contundentes. Las dirigidas por Juan Martín López llegaron a la gran definición después de conseguir cuatro victorias consecutivas, con una producción ofensiva que ya había mostrado su capacidad para marcar diferencias.

El recorrido previo de Las Leonas fue el siguiente:

14-0 ante Paraguay.

5-0 ante Uruguay.

5-1 ante Chile.

19-1 ante Perú.

Con estos resultados y el triunfo de la final, el seleccionado femenino terminó la competencia con 48 goles a favor y apenas dos en contra, una diferencia que refleja la contundencia mostrada durante todo el torneo.

La revancha del título perdido en Asunción

La medalla de oro obtenida en Santa Fe también tiene un significado especial dentro del historial suramericano de Las Leonas. El seleccionado argentino sumó su cuarta medalla de oro en los Juegos Suramericanos.

En las primeras tres ediciones en las que participaron, las argentinas habían conseguido el campeonato. Sin embargo, en Asunción 2022 no pudieron repetir la consagración: cayeron frente a Chile y terminaron quedándose con la medalla de plata.

En Santa Fe 2026, el destino de la definición fue diferente. Nuevamente frente a Chile, Las Leonas consiguieron imponerse con claridad y recuperaron el oro suramericano.

La final terminó 5-0 y permitió cerrar una campaña que había comenzado con goleadas frente a Paraguay y Perú, además de los triunfos ante Uruguay y Chile en las instancias anteriores.