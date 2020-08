Comienza la actividad del básquet oficial de la Federación con el 3x3 y una maratón de partidos

Este viernes, comenzará la actividad oficial del básquet con el inicio del torneo de 3×3 organizado por la Federación. Este viernes, se jugará en Primera y U19. En tanto que el sábado jugarán U13, U15 y U17.

Se usarán cuatro canchas donde en lo que respecta a Primera, son 18 equipos divididos en cuatro grupos. Se jugarán dos fechas por noche donde comenzará desde las 22.00 hasta las 00.00.



Programación de Primera

GRUPO 1

Red Star C

Juventud A

Salta Central A

Montmartre B

CANCHA DE RED STAR BBC

Jornada ? 28 DE AGOSTO

21HS. JUVENTUD A ? RED STAR C

21:30 HS. SALTA CENTRAL A ? MORTMARTRE B

Jornada- 28 DE AGOSTO

22 HS. MORTMARTRE B ? JUVENTUD A

22:30 HS RED STAR C ? SALTA CENTRAL A

GRUPO 2

Ateneo

Juventud B

Villa Cubas A

Hindú A

Olimpia A

CANCHA DE HINDU BBC

Jornada ? 28 DE AGOTO

21 HS. ATENEO ? JUVENTUD B

21:30 HS. VILLA CUBAS A ? HINDU A

LIBRE: OLIMPIA A

Jornada ? 28 DE AGOSTO

22 HS. HINDU A ? OLIMPIA A

22:30 HS. JUVENTUD B ? VILLA CUBAS A

LIBRE: ATENEO

GRUPO 3

Red Star A

Salta Central B

Montmartre C

Hindú B

CANCHA DE CLUB ATLETICO MOTMATRE

Jornada ? 28 DE AGOSTO

21 HS. RED STAR A ? SALTA CENTRAL B

21:30 HS. MOTMATRE C ? HINDU B

Jornada 28 DE AGOSTO

22 HS. HINDU B ? RED STAR A

22:30 HS. SALTA CENTRAL B ? MOTMATRE

GRUPO 4

Montmartre C

Villa Cubas A

Olimpia B

Red Star B

Hindú A

CANCHA DE CLUB ATLETICO OLIMPIA

Jornada ? 28 DE AGOSTO

22 HS. MORTMARTRE C ? VILLA CUBAS A

22:30 HS. OLIMPIA B ? RED STAR B

LIBRE: HINDU A