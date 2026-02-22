Silencio en Liniers: la sorpresiva decisión de Marcelo Gallardo tras la caída ante Vélez

El presente de River Plate ha ingresado en una fase de incertidumbre que trasciende lo estrictamente deportivo. Tras la derrota por 1-0 ante Vélez Sarsfield en el Estadio José Amalfitani, el club de Núñez sumó su tercera caída al hilo en el Torneo Apertura, consolidando una profunda crisis que afecta tanto el nivel de juego colectivo como el rendimiento individual de piezas clave. Sin embargo, lo que más impactó en el cierre de la jornada no fue solo el resultado, sino la determinación del cuerpo técnico y los jugadores.

El refugio en el silencio

De manera inesperada, Marcelo Gallardo decidió no hablar en conferencia de prensa. Esta postura del director técnico dejó a los fanáticos sin la posibilidad de escuchar un análisis oficial en uno de los momentos más críticos de su gestión reciente. El silencio del "Muñeco" se tornó aún más hermético cuando se confirmó que los futbolistas del equipo también tomaron la misma determinación.

A diferencia de otras oportunidades donde los líderes del vestuario dieron la cara tras un marcador adverso, esta vez la delegación de Núñez optó por retirarse del estadio de Liniers sin emitir declaraciones. Esta decisión editorial y profesional resalta la tensión que se vive en el seno del plantel profesional.

Una vuelta al banco opacada por la crisis

El regreso de Gallardo al corralito tenía un matiz particular en esta sexta fecha. El entrenador venía de sufrir una expulsión contra Argentinos Juniors el fin de semana pasado. Aunque el reglamento estipulaba una fecha de suspensión, el técnico apeló al recurso administrativo de pagar la multa económica para poder estar presente en el banco de suplentes frente al Fortín.

A pesar de haber cumplido con el trámite para dirigir, su presencia no logró torcer el rumbo de un equipo que se muestra inconexo. Los datos técnicos de esta racha negativa son alarmantes:

Tres derrotas consecutivas en el presente certamen. Próximo compromiso: Jueves 26 de febrero contra Banfield .

Jueves 26 de febrero contra . Escenario: Estadio Monumental, donde se producirá el reencuentro con la hinchada.

El clima de cara al partido contra el "Taladro" es de máxima expectativa, ya que marcará la primera vez que el plantel y su cuerpo técnico se enfrenten al público local tras este periodo de mutismo y malos resultados.