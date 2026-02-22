¿Dardo para el Muñeco? El polémico posteo de Kevin Castaño tras la derrota de River

Los ánimos en River Plate se encuentran en un punto de máxima ebullición tras la derrota sufrida este domingo ante Vélez Sarsfield en el Estadio José Amalfitani. En el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026, el equipo sumó una nueva frustración que agrava la crisis futbolística actual, marcando una racha de tres caídas consecutivas. Sin embargo, el foco de atención se desplazó rápidamente del campo de juego a las plataformas digitales debido a una publicación de Kevin Castaño, la cual fue compartida casi en simultáneo con el final del partido y fue interpretada de inmediato como una crítica velada hacia la gestión de Marcelo Gallardo.

El contexto que rodea al entrenador es de una fragilidad inédita en su ciclo. El "Muñeco" parece transitar su peor momento en el banco de suplentes de Núñez, una situación de tensión que se vio reflejada en su decisión de retirarse de Liniers sin hablar con la prensa tras el resultado adverso. Mientras el director técnico se llamaba a silencio y evitaba el contacto con los medios para analizar el rendimiento del equipo, el mediocampista colombiano utilizaba su cuenta de Instagram para lanzar una frase que resonó con fuerza en el mundo riverplatense y alimentó las especulaciones sobre el clima interno del vestuario.

Un mensaje cargado de nostalgia y reproche institucional

Sobre una serie de imágenes que lo muestran vistiendo la camiseta de la selección de Colombia, Castaño publicó una frase que se volvió viral en cuestión de minutos y que reza: "Las calles no olvidan cómo solía ser". El posteo ocurrió precisamente mientras se procesaba el impacto de la derrota ante el "Fortín", un encuentro en el que el volante no ingresó ni un solo minuto a pesar de las dificultades que mostraba el mediocampo de River y la evidente necesidad de respuestas futbolísticas que demandaba el desarrollo del juego.

La oportunidad y el tono del mensaje sugieren un malestar profundo por su presente deportivo y su actual relación con el cuerpo técnico. Es importante recordar que durante la temporada 2025, Castaño fue una pieza fija y fundamental en el esquema titular del equipo, logrando una regularidad que lo posicionó como uno de los referentes del sector central. Sin embargo, su rendimiento comenzó a mermar de manera progresiva, lo que coincidió con decisiones tácticas que terminaron por relegarlo a un rol secundario y, finalmente, a la marginalidad competitiva que vive hoy bajo las órdenes de Gallardo.

El mediocampo en disputa y la falta de rodaje profesional

La realidad del colombiano dentro del plantel profesional ha cambiado drásticamente en los últimos meses, viéndose afectado por movimientos estratégicos en el mercado de pases. La pérdida de su lugar como titular indiscutido se profundizó con las incorporaciones de Fausto Vera y Aníbal Moreno, quienes llegaron para aportar jerarquía al círculo central y terminaron desplazando a Castaño de la alineación inicial. Actualmente, el jugador atraviesa una situación crítica en cuanto a su rodaje, ya que no solo ha dejado de ser una prioridad en el once inicial, sino que directamente no suma minutos de juego en la rotación habitual del equipo.

Este domingo ante Vélez, el mediocampista ocupó una vez más un lugar entre los suplentes, pero observó la totalidad de la caída de su equipo desde afuera, sin ser considerado como una opción de recambio para revertir el marcador. Esta inactividad habría sido el detonante de su reacción en redes sociales, reflejando una interna que comienza a salir a la luz en el peor momento deportivo del ciclo. Con un entrenador que evita las declaraciones públicas y un plantel que muestra signos de descontento, la semana previa al reencuentro con la hinchada en el Monumental ante Banfield promete estar marcada por la tensión y la urgente necesidad de definiciones en el vestuario.