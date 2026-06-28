Comienzan los dieciseisavos: seis campeones del mundo y tres anfitriones van por todo

El Mundial 2026 ingresa en una nueva instancia con el comienzo de los dieciseisavos de final, una fase que marca el inicio de la eliminación directa y en la que las 32 selecciones que permanecen en competencia buscarán avanzar hacia las instancias decisivas del certamen.

Tras una extensa fase de grupos, el torneo deja atrás el sistema de clasificación inicial para dar paso a los cruces mano a mano, donde cada partido adquiere un carácter definitivo. A partir de esta instancia, cada selección pondrá en juego su continuidad en la competencia en busca del objetivo máximo: conquistar la Copa del Mundo.

El inicio de esta ronda representa un momento clave para equipos con recorridos muy diferentes durante la primera parte del campeonato. Algunas selecciones lograron avanzar con relativa comodidad, mientras que otras debieron atravesar un camino mucho más exigente para mantenerse en carrera.

Argentina defiende el título y Cabo Verde hace historia

Entre los equipos que llegan a esta instancia se encuentra Argentina, vigente campeona del mundo, cuyo recorrido hasta los dieciseisavos fue presentado como uno de los más accesibles del torneo.

En el extremo opuesto aparece Portugal, que debió afrontar un camino considerablemente más complejo para alcanzar la fase de eliminación directa. Otra de las historias destacadas del campeonato tiene como protagonista a Cabo Verde, que se convirtió en la única selección debutante que continúa en competencia.

La permanencia del conjunto africano constituye una de las sorpresas de esta edición y refleja el impacto que ha tenido la ampliación del número de participantes impulsada por la FIFA.

El primer partido de la eliminación directa

La nueva fase comenzará este domingo en Los Ángeles, escenario elegido para el primer encuentro de los dieciseisavos de final. El partido inaugural enfrentará a:

Sudáfrica

Canadá

El encuentro marcará oficialmente el inicio de la etapa de eliminación directa en un Mundial que regresa a su formato tradicional.

Tanto Sudáfrica como Canadá lograron aprovechar la expansión del torneo hacia nuevas fronteras futbolísticas y vivirán su primera experiencia en esta instancia de la competencia.

Seis campeones buscan seguir avanzando

La lucha por el título reúne a varias de las selecciones más exitosas de la historia de los Mundiales. En los dieciseisavos de final permanecen en competencia seis campeones del mundo, que buscarán prolongar su camino hacia la consagración.

Las selecciones campeonas que siguen en carrera son:

Argentina.

Brasil.

Alemania.

Francia.

España.

Inglaterra.

A ellas se suman otros equipos con aspiraciones importantes que intentarán conquistar por primera vez el máximo trofeo del fútbol mundial. Entre esas selecciones aparecen:

Holanda.

Portugal.

Marruecos.

Todas ellas buscarán aprovechar la nueva fase para continuar construyendo su camino hacia una eventual conquista inédita.

Los anfitriones también mantienen la ilusión

El Mundial 2026 cuenta además con la participación de tres países anfitriones, que continúan en competencia y mantienen intactas sus expectativas de realizar una destacada actuación. Las selecciones organizadoras que siguen en carrera son:

Estados Unidos.

México.

Canadá.

Su presencia en la fase de eliminación directa agrega un atractivo especial al campeonato, ya que intentarán dejar una huella jugando ante su propio público.

Un torneo con récords, goles y tecnología

Hasta el comienzo de los dieciseisavos de final, el Mundial ya dejó varios aspectos destacados. El campeonato registró goles en casi todos los partidos, reflejando un desarrollo ofensivo durante la fase inicial.

Entre los principales hitos aparece el protagonismo de Lionel Messi, quien estableció un nuevo récord goleador, además de conseguir una asistencia récord en los estadios, uno de los datos sobresalientes del certamen. Otro de los temas que continúa generando debate son las pausas para hidratación, una medida que sigue despertando opiniones encontradas durante el desarrollo de los encuentros.

Al mismo tiempo, la utilización de la tecnología volvió a ocupar un lugar central en la competencia. Según el balance realizado hasta esta instancia, las herramientas tecnológicas permitieron reducir las controversias arbitrales a muy pocas excepciones, contribuyendo al normal desarrollo de los partidos.

Comienza el camino sin margen de error

Con el inicio de los dieciseisavos de final, el Mundial entra en la etapa donde ya no existen posibilidades de recuperación. Cada encuentro tendrá carácter eliminatorio y cualquier derrota significará el final del recorrido para una de las selecciones.

En ese escenario convivirán campeones históricos, selecciones anfitrionas y equipos que buscan escribir las páginas más importantes de su historia futbolística. Mientras Argentina intentará defender la corona obtenida en la edición anterior, potencias tradicionales como Brasil, Alemania, Francia, España e Inglaterra buscarán recuperar el protagonismo, al tiempo que selecciones como Holanda, Portugal, Marruecos y la debutante Cabo Verde procurarán seguir sorprendiendo en un torneo que ya dejó récords, estadios colmados y un alto nivel de competitividad antes del comienzo de la fase decisiva.