El Mundial de los arqueros: quiénes son las figuras inesperadas del torneo

El Mundial 2026 continúa ofreciendo historias inesperadas. Mientras figuras del gol como Lionel Messi y Kylian Mbappé siguen destrozando récords y acaparando los principales titulares por sus actuaciones ofensivas, otra realidad comenzó a construirse bajo los tres palos. Arqueros poco conocidos para el gran público irrumpieron con actuaciones determinantes y terminaron convirtiéndose en algunas de las grandes revelaciones del campeonato.

Entre ellos aparecen nombres como Vozinha, Eloy Room, Benjamin Asare y Patrick Beach, guardametas que llegaron al torneo sin el reconocimiento internacional de las principales figuras, pero que lograron instalarse entre los protagonistas gracias a intervenciones decisivas para sus respectivas selecciones.

Las actuaciones de estos futbolistas no solo permitieron sostener resultados importantes, sino que también modificaron la percepción sobre equipos que llegaron al Mundial con escasas expectativas y terminaron escribiendo capítulos destacados dentro de la competencia.

Vozinha, el símbolo de la histórica campaña de Cabo Verde

Uno de los casos más destacados es el de Josimar José Évora Dias, conocido futbolísticamente como Vozinha, quien se transformó en el gran héroe de Cabo Verde.

El arquero fue una pieza clave para que la selección africana lograra una histórica clasificación a los 16avos de final, instancia en la que el próximo viernes enfrentará a la Argentina de Lionel Messi, vigente campeona del mundo. Para el experimentado guardameta de 40 años, la posibilidad de medirse frente al seleccionado argentino representa un momento especial.

"Un sueño", definió Vozinha al referirse al próximo compromiso frente a los campeones del mundo y al capitán argentino.

El arquero también recordó las dudas que existían sobre las posibilidades de su selección antes del inicio del torneo. "Muchos pensaron que no íbamos a ganar ningún partido", expresó con orgullo.

Y agregó: "Clasificar es muy gratificante". Su actuación más sobresaliente llegó en el debut del Grupo H, cuando realizó siete atajadas decisivas para sostener el empate 0-0 frente a España.

Sin embargo, aquella presentación no fue un hecho aislado. Cabo Verde continuó sumando resultados importantes con un empate 2-2 frente a Uruguay y otro 0-0 contra Arabia Saudita, resultados que le permitieron ubicarse entre los 32 mejores equipos del torneo.

Una carrera construida lejos de los grandes escenarios

La historia personal de Vozinha también comenzó a despertar interés durante el Mundial.

El arquero acumula 91 partidos con la selección de Cabo Verde y disputó la última temporada en el GD Chaves, equipo de la segunda división de Portugal. Antes de iniciar su carrera profesional trabajó como recolector de basura en su país.

Posteriormente desarrolló su carrera deportiva en Angola, antes de dar el salto al fútbol europeo. A lo largo de su recorrido profesional defendió los colores de:

Zimbru , de Moldavia.

, de Moldavia. Gil Vicente , de Portugal.

, de Portugal. AEL Limassol , de Chipre.

, de Chipre. AS Trencin , de Eslovaquia.

, de Eslovaquia. GD Chaves, de Portugal.

El impacto de sus actuaciones también tuvo un reflejo fuera del campo de juego. Durante el desarrollo del Mundial, su cuenta de Instagram pasó de tener alrededor de 50.000 seguidores a sumar millones de nuevos fanáticos, impulsada por el reconocimiento internacional que obtuvo gracias a sus actuaciones.

Eloy Room y una actuación para la historia

Otra de las grandes revelaciones del campeonato fue Eloy Room, arquero de Curazao, otra de las selecciones debutantes en la Copa del Mundo. Aunque el conjunto caribeño quedó eliminado, su guardameta protagonizó una de las actuaciones individuales más destacadas del torneo.

En el empate 0-0 frente a Ecuador, correspondiente al Grupo E, el experimentado arquero de 37 años completó una actuación extraordinaria al registrar 15 atajadas, convirtiéndose en un verdadero muro para sostener el resultado.

Esa cifra representa la segunda mayor cantidad de atajadas registradas por un arquero en un partido mundialista, un dato que ubica su actuación entre las más sobresalientes de la historia de la competencia. El único registro superior continúa siendo el del estadounidense Tim Howard, quien realizó 16 intervenciones frente a Bélgica durante los octavos de final del Mundial de Brasil 2014, encuentro que terminó con victoria europea por 2-1 en tiempo suplementario.

Benjamin Asare y Patrick Beach, otras revelaciones del torneo

El protagonismo de los arqueros revelación no se limita a Vozinha y Eloy Room. El torneo también encontró entre sus grandes apariciones a Benjamin Asare, quien consiguió un lugar entre las revelaciones defendiendo el arco de Ghana, y a Patrick Beach, otro de los nombres que comenzaron a ganar notoriedad gracias a sus actuaciones durante el Mundial.

En un campeonato donde los focos suelen concentrarse sobre los goleadores y las figuras ofensivas, estos guardametas lograron invertir ese escenario con intervenciones decisivas que los instalaron entre los protagonistas de la competencia.

Mientras Messi, Mbappé y otros delanteros continúan escribiendo páginas destacadas con sus goles, el Mundial 2026 también está dejando espacio para otra clase de héroes. Son los arqueros que llegaron prácticamente desde el anonimato y que, con actuaciones memorables, terminaron convirtiéndose en algunas de las historias más sorprendentes y comentadas del torneo.