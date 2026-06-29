Brasil, Alemania y Países Bajos salen a escena: la agenda de los 16avos de para este lunes

La fase de grupos del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, ya quedó atrás y pasó a formar parte de la historia y de las estadísticas del certamen. A partir de este momento, la competencia ingresó en una instancia completamente diferente, marcada por los partidos de eliminación directa y por una tensión que se incrementa en cada presentación.

Los 16avos de final comenzaron a disputarse este domingo, inaugurando una etapa en la que cada encuentro resulta decisivo. Ya no existen márgenes para el error: cada selección necesita ganar para continuar en carrera rumbo al objetivo máximo de la Copa del Mundo.

Esta nueva fase representa el comienzo del camino hacia los octavos de final y concentra algunos de los cruces más esperados del campeonato, con selecciones tradicionales y otras que buscan seguir avanzando dentro del torneo.

Canadá abrió la fase con una clasificación

La actividad de los 16avos de final tuvo su puntapié inicial con el encuentro que enfrentó a Canadá y Sudáfrica en el SoFi Stadium, ubicado en Los Ángeles, Estados Unidos.

El seleccionado norteamericano logró quedarse con la clasificación a los octavos de final luego de imponerse por 1-0, convirtiéndose así en el primer equipo en asegurar su continuidad dentro de esta instancia del Mundial.

Con ese resultado quedó oficialmente inaugurada la fase de eliminación directa, que continuará desarrollándose con una agenda cargada de encuentros de gran atractivo deportivo.

Tres partidos para definir nuevos clasificados

La actividad no se detiene y este lunes 29 de junio ofrecerá una nueva jornada de competencia con tres compromisos correspondientes a los 16avos de final, todos con un mismo objetivo: otorgar otros tres boletos hacia los octavos de final.

La programación incluye la participación de algunas de las selecciones de mayor tradición dentro del fútbol mundial, además de rivales que buscarán dar el golpe para seguir avanzando en el campeonato.

La jornada comenzará con la presentación de Brasil, que afrontará un exigente compromiso frente a Japón. Más tarde llegará el turno de Alemania, otro de los seleccionados de mayor peso internacional, que se enfrentará con Paraguay.

Finalmente, el cierre del día tendrá como protagonistas a Países Bajos y Marruecos, dos equipos que buscarán quedarse con el último boleto disponible de la jornada hacia la siguiente fase del torneo.

Brasil abre la programación en Houston

El primer encuentro del lunes tendrá como escenario el NRG Stadium, ubicado en Houston, Estados Unidos. Allí, Brasil y Japón protagonizarán el compromiso que pondrá en marcha la actividad del día dentro de los 16avos de final.

El encuentro comenzará a las 14:00 horas, de acuerdo con el horario de la República Argentina, y podrá seguirse a través de las siguientes plataformas y señales:

Disney+ .

. DSports .

. Paramount+ .

. Flow .

. Amazon Prime .

. Telefé .

. Telecentro .

. Claro.

Alemania y Paraguay buscarán su lugar en octavos

El segundo compromiso de la jornada se disputará en el Gillette Stadium, en Boston, Estados Unidos. En ese escenario, Alemania enfrentará a Paraguay desde las 17:30 horas, en otro de los cruces destacados de esta instancia eliminatoria.

La transmisión estará disponible por:

DSports .

. Paramount+ .

. Flow .

. Amazon Prime .

. TyC Sports .

. Telecentro .

. Claro.

Países Bajos y Marruecos cerrarán la jornada

El último partido del lunes se desarrollará en el Estadio BBVA Bancomer, de Monterrey, México. Allí se enfrentarán Países Bajos y Marruecos, en un encuentro programado para las 22:00 horas, también según el horario de la República Argentina.

La televisación estará a cargo de las mismas plataformas anteriores.

Agenda completa del lunes 29 de junio

La programación correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026 para este lunes es la siguiente:

Brasil vs. Japón Estadio: NRG Stadium (Houston), Estados Unidos. Hora: 14:00 (Argentina). TV: Disney+, DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telefé, Telecentro y Claro.

Alemania vs. Paraguay Estadio: Gillette Stadium (Boston), Estados Unidos. Hora: 17:30 (Argentina). TV: DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, TyC Sports, Telecentro y Claro.

Países Bajos vs. Marruecos Estadio: BBVA Bancomer (Monterrey), México. Hora: 22:00 (Argentina). TV: DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telecentro y Claro.



Con la fase de grupos ya concluida, el Mundial 2026 continúa avanzando hacia sus instancias decisivas. Los tres encuentros programados para este lunes pondrán en juego nuevos lugares en los octavos de final, en una etapa donde cada resultado define la continuidad o la despedida de los equipos que siguen en carrera por el título.