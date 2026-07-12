¿Cómo está el historial de la Selección argentina en semifinales de Mundiales?

La clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 volvió a colocar al equipo entre los cuatro mejores del planeta y abrió un nuevo capítulo en una historia que, hasta el momento, ha sido completamente favorable para la Albiceleste.

Luego de vencer 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni consiguió el pasaje a la antesala de la final, instancia en la que deberá medirse este miércoles con Inglaterra. Más allá del presente deportivo, el seleccionado argentino afrontará ese compromiso respaldado por un dato que fortalece la ilusión de sus hinchas: Argentina mantiene un récord perfecto en semifinales de los Mundiales, una marca que se sostiene desde la primera Copa del Mundo disputada en 1930.

Cada una de las cinco veces que la Albiceleste alcanzó esta instancia terminó con clasificación a la final, un antecedente que ahora intentará extender frente al seleccionado inglés.

El comienzo de una marca en Uruguay 1930

La primera semifinal mundialista de la historia argentina se disputó durante el Mundial de Uruguay 1930, edición inaugural del torneo. En aquella oportunidad, la Selección mostró una actuación contundente frente a Estados Unidos, imponiéndose por 6-1 para conseguir el pasaje al partido decisivo.

Ese triunfo significó la primera clasificación argentina a una final mundialista. Sin embargo, en el encuentro decisivo, la Albiceleste cayó 4-2 frente a Uruguay, que terminó consagrándose campeón.

A pesar de ese desenlace, el antecedente dejó inaugurada una estadística que continúa vigente: cada vez que Argentina disputó una semifinal, logró avanzar a la final.

México 1986 y el brillo de Diego Maradona

Después de aquella actuación en 1930, la Selección debió esperar 56 años para volver a jugar una semifinal mundialista. Ese largo intervalo se explica porque en Argentina 1978 no existieron semifinales tradicionales, ya que la clasificación a la final se resolvió mediante una segunda fase de grupos.

La siguiente semifinal llegó en el Mundial de México 1986, donde el rival fue Bélgica. En ese encuentro apareció toda la jerarquía de Diego Armando Maradona, autor de los dos goles con los que Argentina se impuso 2-0 y obtuvo un nuevo boleto para disputar la final.

La actuación del capitán argentino quedó como uno de los grandes recuerdos de aquella campaña.

Italia 1990 y la histórica clasificación ante el local

Cuatro años más tarde, la Selección volvió a instalarse entre los cuatro mejores del campeonato. En el Mundial de Italia 1990, el adversario fue el seleccionado anfitrión.

Después de igualar 1-1 durante los 120 minutos, la definición llegó mediante los tiros desde el punto penal. Allí emergió la figura del arquero Sergio Goycochea, quien se convirtió en el héroe de la clasificación. Argentina terminó imponiéndose 4-3 por penales, logrando una de las victorias más recordadas de su historia mundialista y manteniendo intacto su pleno de triunfos en semifinales.

Brasil 2014 y otra clasificación desde los doce pasos

La siguiente aparición argentina en una semifinal de la Copa del Mundo se produjo recién 24 años después, durante el Mundial de Brasil 2014. En esa oportunidad, el equipo dirigido por Alejandro Sabella se enfrentó con Países Bajos.

El partido concluyó 0-0, por lo que nuevamente fue necesario recurrir a la definición por penales. En esa instancia volvió a sobresalir un arquero argentino. Sergio Romero fue determinante para que la Albiceleste se impusiera 4-2 y obtuviera un nuevo pasaje a la final del campeonato.

Con esa victoria, Argentina mantuvo intacta su efectividad en las semifinales mundialistas.

Qatar 2022 y una actuación consagratoria

El antecedente más reciente corresponde al Mundial de Qatar 2022. En esa semifinal, la Selección argentina protagonizó una de sus actuaciones más sólidas del torneo al imponerse 3-0 sobre Croacia.

El triunfo se construyó gracias a un gol de penal de Lionel Messi y a un doblete de Julián Álvarez, resultado que permitió al conjunto argentino clasificarse nuevamente para disputar el encuentro decisivo.

Aquella victoria amplió a cinco el número de semifinales ganadas por la Albiceleste en la historia de los Mundiales.

Un invicto que buscará prolongarse ante Inglaterra

Con esos antecedentes, el equipo de Lionel Scaloni afrontará el compromiso frente a Inglaterra con el objetivo de extender una estadística que atraviesa casi un siglo de historia.

El partido correspondiente a las semifinales del Mundial 2026 ofrecerá una nueva oportunidad para mantener el invicto argentino en esta instancia y conseguir una sexta clasificación consecutiva a una final de la Copa del Mundo.

El desafío adquiere un valor especial porque enfrentará a dos selecciones que llegan luego de superar exigentes cruces de cuartos de final y que buscarán continuar su camino hacia el título.

El historial argentino en semifinales mundialistas

Los antecedentes de la Selección en esta instancia son los siguientes: