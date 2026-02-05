Con entrada libre y gratuita, River disputará cuatro amistosos en Catamarca

En el marco de su visita a la provincia para realizar la pretemporada de fútbol formativo, River Plate disputará cuatro partidos amistosos en Catamarca con sus divisiones Quinta y Séptima. Los encuentros se llevarán a cabo este domingo 8 de febrero en la cancha de la Liga Catamarqueña de Fútbol, con entrada libre y gratuita para todo el público.

La jornada se desarrollará en dos turnos. Por la mañana, la actividad comenzará a las 9 horas con el partido de la Quinta División, mientras que a las 10 será el turno de la Séptima. En horario vespertino, la segunda tanda de amistosos iniciará a las 18 horas con la presentación de la Séptima y finalizará a las 19 con el encuentro de la Quinta, permitiendo que los aficionados catamarqueños puedan observar en acción a las formativas del club de Núñez.

Cabe destacar que la Séptima División de River Plate viene de consagrarse campeona en Miami, tras obtener la Messi Cup a finales de 2025, lo que agrega un atractivo especial a la propuesta deportiva.

La realización de la pretemporada, los encuentros amistosos y el dictado de una charla abierta sobre el Método Integral de Formación se concretaron gracias al trabajo conjunto del Gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte mediante la Secretaría de Deportes y Recreación, junto al Ministerio de Desarrollo Social.