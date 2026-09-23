Con un golazo agónico, la Sub-19 ganó y jugará por el oro en los Suramericanos

La Selección argentina Sub-19 dio un paso decisivo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 al derrotar 1-0 a Perú en una de las semifinales del torneo y conseguir la clasificación a la final por la medalla de oro. La Albiceleste fue superior a lo largo del encuentro, pero recién pudo transformar esa diferencia en el marcador cuando faltaban apenas dos minutos para el cierre del tiempo reglamentario.

El gol llegó a los 88 minutos, cuando Santiago Espíndola apareció para marcar el tanto que desató la celebración argentina y selló una victoria agónica frente a un seleccionado peruano que había llegado a esta instancia como ganador del Grupo A.

El partido se disputó con mucha intensidad en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, escenario que ya había albergado todos los encuentros de la Selección argentina durante la fase de grupos. En ese contexto, el público volvió a tener un papel importante y acompañó al conjunto dirigido por Diego Placente durante todo el encuentro.

La jornada también tuvo un episodio insólito sobre el final, relacionado con una canción que se hizo escuchar en el estadio y que rápidamente fue desestimada. Más allá de esa situación, el protagonismo terminó quedando en manos del equipo argentino y de su clasificación a la instancia decisiva.

Con el triunfo, la Albiceleste se aseguró como mínimo la medalla de plata y tendrá la posibilidad de ir en busca del título. La final se disputará el viernes 25 de septiembre a las 15, hora de la Argentina, frente al ganador del encuentro entre Paraguay y Chile.

El recorrido argentino hasta la definición

El camino de la Selección argentina hacia la final comenzó en el Grupo B, donde terminó en la segunda posición. El debut no fue el esperado, ya que cayó 2-1 frente a Paraguay. Sin embargo, el equipo consiguió recuperarse rápidamente y sumó una victoria fundamental ante Uruguay.

En la segunda presentación, la Albiceleste se impuso 1-0 a Uruguay, resultado que le permitió recomponerse después de la derrota inicial y llegar a la última fecha de la zona con posibilidades concretas de avanzar.

El cierre de la fase de grupos fue ante Venezuela y terminó en empate 1-1. Argentina consiguió la igualdad mediante un gol de Ramiro Tulián en el tiempo agregado, una conquista que tuvo un valor determinante porque permitió al seleccionado quedarse con el segundo puesto del grupo y avanzar a las semifinales.

De esta manera, el equipo fue construyendo su clasificación partido a partido hasta alcanzar la instancia decisiva del certamen.

Un cambio en los cruces modificó el rival

Originalmente, Argentina iba a enfrentar a Chile en las semifinales. Sin embargo, la organización modificó el criterio de desempate utilizado para establecer las posiciones de los grupos, una decisión que alteró los cruces que habían sido comunicados inicialmente.

A partir de esa modificación, Chile terminó segundo del Grupo A y pasó a enfrentar a Paraguay, mientras que Perú quedó primero de esa zona y se convirtió finalmente en el adversario de la Albiceleste en semifinales. El cambio modificó el panorama de la definición, pero Argentina respondió dentro de la cancha con un triunfo que le permitió alcanzar el objetivo principal: llegar al partido por la medalla de oro.

Perú llegó como ganador de su grupo

El seleccionado peruano afrontó la semifinal después de haber terminado primero en el Grupo A. Su recorrido tuvo un comienzo adverso, ya que en su debut perdió 2-0 frente a Colombia. Sin embargo, la Bicolor logró reaccionar y encadenó dos resultados positivos que terminaron siendo determinantes para quedarse con el liderazgo de la zona. Primero venció 2-0 a Chile y luego derrotó 1-0 a Panamá.

Con esos resultados, Perú se consolidó como ganador del grupo y llegó a la semifinal ante Argentina en crecimiento, dispuesto también a luchar por un lugar en la final y mantener sus aspiraciones de disputar la medalla de oro.

La Albiceleste, finalmente, logró imponerse en Rosario gracias al gol de Espíndola sobre el cierre y dejó al seleccionado peruano fuera de la definición.

Una historia dorada en los Juegos Suramericanos

La clasificación también vuelve a poner a Argentina ante una posibilidad que forma parte de su historia en el fútbol de los Juegos Suramericanos. La Selección ya consiguió la medalla de oro en las ediciones de 1982 y 1986. El primer título tiene además una relación especial con la actual competencia, ya que aquella conquista se produjo justamente en Rosario. En esa edición, Argentina derrotó a Ecuador en la final y se quedó con la medalla dorada.

Cuatro años después, la Albiceleste volvió a consagrarse campeona. En aquella oportunidad, el torneo se disputó en Santiago de Chile, donde Argentina venció a Colombia en la definición y volvió a quedarse con el título.

El antecedente más reciente señalado en el recorrido histórico es el de 2014, edición en la que Argentina obtuvo la medalla de plata. Ahora, en Santa Fe 2026, la Selección Sub-19 tendrá la oportunidad de volver a disputar una final y buscar una nueva medalla de oro. Para conseguirla deberá superar al ganador del cruce entre Paraguay y Chile.

La final ya tiene fecha

El triunfo ante Perú permitió a la Argentina asegurarse una medalla y, al mismo tiempo, mantener vivo el objetivo máximo del torneo. El equipo de Diego Placente volverá a presentarse el viernes 25 de septiembre a las 15, hora de la Argentina, en el partido que definirá al campeón del fútbol de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El gol de Santiago Espíndola sobre el cierre terminó inclinando una semifinal intensa y le permitió a la Selección argentina Sub-19 dar el último paso hacia la definición. Ahora, con la medalla de plata asegurada, la Albiceleste tendrá por delante el desafío de recuperar el oro que ya conquistó en dos oportunidades y cerrar su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con el título.