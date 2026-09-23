Juegos Suramericanos: Argentina con una jornada especial para el fútbol masculino

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tendrán este miércoles una nueva jornada marcada por una amplia participación de deportistas argentinos en distintas disciplinas. Desde las primeras horas de la mañana y hasta la noche, representantes nacionales competirán en las sedes de Santa Fe, Rosario y Rafaela, con pruebas individuales, dobles y por equipos.

La agenda presenta diferentes oportunidades para avanzar en las respectivas competencias y acercarse a los puestos de medalla. Entre los nombres destacados aparecen Carlos Layoy, Juan Ciampitti, Santiago Lorenzo, Lautaro Midón, Jazmín Ortenzi, Tomás Galilea, Maribel Aguirre y Rubén Ramos, además de numerosos atletas que buscarán avanzar en sus respectivas disciplinas.

Uno de los principales focos de la jornada estará puesto en el fútbol masculino, que tendrá una instancia decisiva frente a Perú desde las 14. El equipo dirigido por Diego Placente disputará las semifinales con el objetivo de alcanzar la definición y asegurarse un lugar en el podio.

Pero la agenda no se limitará al fútbol. También habrá compromisos relevantes para las selecciones argentinas de handball y waterpolo masculino, además de una presentación del equipo femenino de waterpolo. El sóftbol masculino, por su parte, tendrá dos partidos durante la jornada.

La actividad comienza desde temprano

Las primeras horas estarán marcadas por la presencia argentina en una extensa variedad de disciplinas. A las 9, Milena Oliva competirá en bádminton, singles femenino, mientras que también comenzará la actividad del racquetball, con participación de María José Vargas, Natalia Méndez, Diego García y Lautaro Cufré. En parejas competirán María José Vargas y Valeria Centellas, Fernando Kurzbard y Diego García, y Natalia Méndez y Diego García.

A las 9.10, Carlos Layoy participará en salto en alto, mientras que desde las 9 comenzará la actividad del surf, con Isabella Assman, Joaquín Muñoz, Victoria Muñoz, Emiliano Tabare y Evelyn Gontier.

A las 9.20, Juan Ciampitti y Daniel Londero participarán en la clasificación de los 200 metros de atletismo. También desde las 9.30 habrá presencia nacional en remo Beach Sprints, con Clara Galfre y Santiago Ferrer; en pelota vasca, con Micaela Cortez y Adrián Astorga en Frontball; y con Melina Spahn y Guillermo Osorio en Frontón.

A las 9.35 será el turno de Santiago Otero en bádminton, singles masculino.

Arquería, pádel, tenis de mesa y taekwondo

La mañana continuará con más participación argentina. A las 9.45, los equipos nacionales de arquería afrontarán compromisos internacionales: Argentina se medirá con Venezuela en la modalidad por equipos masculino, recurvo, mientras que el equipo femenino de la misma especialidad enfrentará a Panamá.

Desde las 10, la actividad incluirá pádel, tenis de mesa y taekwondo. En pádel participarán las duplas integradas por Victoria Vilchez y María Mosca, y Santino Contreras e Ignacio Piotto. En tenis de mesa estarán Santiago Lorenzo, Ana Cordina, Horacio Cifuentes y Santiago Lorenzo. En taekwondo competirán Ignacio Espínola, María Sepúlveda y Priscila Rodríguez.

También desde las 10 se desarrollarán los compromisos de tenis, con Lautaro Midón, Luciano Ambrogi, Luisina Giovannini, Jazmín Ortenzi, Juan Manuel La Serna y Luciana Moyano.

La agenda de bádminton tendrá además una participación argentina en dobles mixto: a las 10.10, Nicolás Oliva y Ailén Oliva enfrentarán a Venezuela.

Mediodía con ciclismo y salto ecuestre

La actividad continuará con otras disciplinas durante el mediodía. A las 10.30, el equipo argentino de waterpolo masculino enfrentará a Chile.

Luego, a las 11.20, Maribel Aguirre y Julieta Benedetti participarán en ciclismo de ruta. A las 11.25, Santiago Otero e Iona Gualdi disputarán un partido de bádminton, dobles mixto, frente a Brasil.

El salto ecuestre tendrá su participación argentina desde las 12, con Tomás Galilea, Manuel Chechic, Matías Albarracín, Damián Ancic y Lucas Mesa. A las 12.45, Rubén Ramos y Marcos Méndez volverán a representar al país en ciclismo de ruta.

Waterpolo femenino y la semifinal de fútbol

A las 13.30, la selección argentina de waterpolo femenino se medirá con Uruguay. Media hora después llegará uno de los momentos centrales de la jornada: a las 14, el seleccionado argentino de fútbol masculino enfrentará a Perú por las semifinales.

El equipo conducido por Diego Placente tendrá así un compromiso determinante dentro de la competencia, en una jornada en la que el fútbol ocupará uno de los principales focos de atención. La agenda deportiva continuará inmediatamente después con más participación argentina en bádminton.

A las 14.25, Ailén Oliva competirá en singles femenino. A las 15 será el turno de Iona Gualdi, también en singles femenino. A las 15.35 participará Nicolás Oliva en singles masculino, mientras que a las 16.10 competirá Franco Motto en la misma modalidad.

Sóftbol y pelota vasca por la tarde

La tarde tendrá además dos presentaciones del seleccionado argentino de sóftbol masculino. A las 16.30, Argentina enfrentará a Bolivia. En ese mismo horario está previsto también el compromiso ante Venezuela.

Desde las 17, la pelota vasca tendrá actividad en la modalidad Rubber Trinquet, con las duplas conformadas por Lis García y Cynthia Pinto, y Facundo Andreasen y Alfredo Villegas. La diversidad de disciplinas vuelve a quedar reflejada en una agenda que reúne deportes individuales, duplas y equipos, con representantes argentinos distribuidos a lo largo de toda la jornada.

Cierre de alto nivel con handball y waterpolo

La actividad argentina llegará hasta la noche y tendrá dos compromisos importantes desde las 19.30. El seleccionado de handball masculino enfrentará a Brasil, mientras que, en simultáneo, el equipo argentino de waterpolo masculino se medirá con Perú.

De esta manera, el cierre de la jornada estará protagonizado por dos selecciones nacionales que afrontarán compromisos ante rivales de peso dentro de sus respectivas disciplinas. El miércoles ofrecerá así una extensa programación para los deportistas argentinos, con participación desde las primeras horas de la mañana y actividad hasta la noche.

Con una programación que atraviesa múltiples escenarios y disciplinas, los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tendrán este miércoles una jornada de fuerte presencia argentina. Entre pruebas individuales, competencias por equipos y cruces decisivos, el gran foco estará puesto en el fútbol masculino, donde el conjunto dirigido por Diego Placente buscará avanzar en las semifinales y acercarse a la lucha por las medallas.