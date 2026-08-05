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Con Messi brillante, Inter Miami ganó en su debut en la Leagues Cup

El capitán argentino juega su primer partido como titular después del Mundial. El sábado pasado, sumó minutos ante Columbus Crew por la MLS.

5 Agosto de 2026 23.25

Lionel Messi convirtió dos goles y otorgó una asistencia en el triunfo 4-2 de Inter Miami ante Atlético de San Luis de México, en el Nu Stadium por la primera ronda de la Leagues Cup 2026.

Las Garzas, campeones en la edición 2023 y finalistas en 2025, buscan volver a la pelea en este certamen que engloba a la MLS y la LigaMX.

El partido comenzó cuesta arriba para el local ya que a los cuatro minutos David Rodríguez anticipó de cabeza en el área y marcó el 1-0 a favor de Atlético de San Luis.

Sin embargo, del otro lado juega el mejor del mundo y no es un detalle menor. A los 11', Allen centró atrás y Messi con un toque de calidad definió de primera y a colocar para el empate parcial.

Un minuto después de que el VAR le anulara un tanto a Pintér, Micael habilitó a Allem, que tocó atrás y Segovia convirtió el 2-1 de Inter Miami.

Antes del cierre de la primera mitad, Messi volvió a aparecer con un gol que lleva su marca registrada: el 10 abrió a la izquierda con Allen, el lateral le devolvió la pared para que Leo controlara de forma magistral y anote el 3-1.

En el séptimo minuto de adición, Micael amplió la ventaja de cabeza tras una asistencia de Messi desde el córner izquierdo.

A los 50' la visita descontó con un gran remate de Llorente desde la puerta del área, que le permitió volver a soñar con la igualdad.

A falta de los últimos 20 minutos, una tormenta eléctrica cubrió Miami y obligó a detener el encuentro por media hora. Tras la reanudación, el tiempo se consumió sin modificaciones en el juego ni en el marcador.

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