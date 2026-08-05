Con Messi brillante, Inter Miami ganó en su debut en la Leagues Cup

Lionel Messi convirtió dos goles y otorgó una asistencia en el triunfo 4-2 de Inter Miami ante Atlético de San Luis de México, en el Nu Stadium por la primera ronda de la Leagues Cup 2026.

Las Garzas, campeones en la edición 2023 y finalistas en 2025, buscan volver a la pelea en este certamen que engloba a la MLS y la LigaMX.

El partido comenzó cuesta arriba para el local ya que a los cuatro minutos David Rodríguez anticipó de cabeza en el área y marcó el 1-0 a favor de Atlético de San Luis.

Sin embargo, del otro lado juega el mejor del mundo y no es un detalle menor. A los 11', Allen centró atrás y Messi con un toque de calidad definió de primera y a colocar para el empate parcial.

Un minuto después de que el VAR le anulara un tanto a Pintér, Micael habilitó a Allem, que tocó atrás y Segovia convirtió el 2-1 de Inter Miami.

Antes del cierre de la primera mitad, Messi volvió a aparecer con un gol que lleva su marca registrada: el 10 abrió a la izquierda con Allen, el lateral le devolvió la pared para que Leo controlara de forma magistral y anote el 3-1.

En el séptimo minuto de adición, Micael amplió la ventaja de cabeza tras una asistencia de Messi desde el córner izquierdo.

A los 50' la visita descontó con un gran remate de Llorente desde la puerta del área, que le permitió volver a soñar con la igualdad.

A falta de los últimos 20 minutos, una tormenta eléctrica cubrió Miami y obligó a detener el encuentro por media hora. Tras la reanudación, el tiempo se consumió sin modificaciones en el juego ni en el marcador.