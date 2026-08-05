Tigre falló un penal sobre la hora y empató con Belgrano en Victoria

Tigre no pudo convertir un penal sobre la hora, que podría haberle dado los tres puntos en un llamativo final, y empató sin goles con Belgrano, por un partido postergado de la segunda fecha del Torneo Clausura 2026.

La pena máxima fue ejecutada a los 43 minutos del segundo tiempo por el delantero paraguayo Alfio Oviedo, que cruzó un derechazo bajo con el que no sorprendió al arquero Thiago Cardozo.

Además, el mediocampista Adrián Sánchez vio la roja instantes antes de la definición del penal, por reclamar de forma indebida ante el árbitro por el cobro del mismo.

La igualdad deja al equipo que dirige el entrenador Diego Dabove en el quinto puesto de la zona B, con cuatro puntos, mientras que el vigente campeón del fútbol argentino es décimo en la misma zona, con la misma cantidad de puntos.

En la cuarta fecha, el "Matador" deberá recibir a un River muy golpeado, el sábado 8 de agosto desde las 17:00, y los dirigidos por Ricardo Zielinski visitarán a Banfield, el lunes 10 a partir de las 19:00.

La primera llegada del partido fue de Belgrano, a los seis minutos del primer tiempo, con un remate desde afuera del área del delantero Nicolás "Uvita" Fernández que salió alto y centralizado, y fue contenido por el arquero Felipe Zenobio.

En 17 minutos llegó por primera vez Tigre, mediante un desborde por izquierda del extremo Santiago López y cabezazo del mediocampista James Saralegui, por el primer palo, que se fue alto.

Cuando iban 39 minutos, el defensor Leonardo Morales enganchó de gran manera sobre el borde del área grande para eludir a dos rivales a la vez y sacar un zurdazo bajo al segundo palo, despejado por Zenobio.

Ya en el primer minuto de descuento, un remate lejano fue desviado con el taco por el "Uvita" Fernández, pero también quedó en manos del guardameta de Tigre.

En un segundo tiempo que comenzó con poco movimiento, la primera llegada fue del conjunto local, a los 27 minutos, mediante un buen pase filtrado por derecha de Santiago López para el atacante Ignacio Russo, que apareció dentro del área y cruzó un derechazo bajo de primera, el cual se fue ancho.

A los 43 minutos, una leve infracción del defensor Adrián Sporle dentro de su propia área terminó en el cobro de un penal, por parte del árbitro Fernando Echenique.

La sanción del mismo terminó en la expulsión del mediocampista Adrián Sánchez, que no dudó en protestar contra el juez, aunque Thiago Cardozo tuvo la oportunidad de vestirse de héroe: se quedó con el derechazo bajo, cruzado y potente de Alfio Oviedo y mantuvo la valla invicta para llevarse un punto a Córdoba que, con el asedio que tuvo que sufrir en los últimos minutos, tiene gran valor.