Se viene el Mundial de Hockey 2026: quiénes serán los rivales de Los Leones y Las Leonas

El Mundial de Hockey 2026 ya comienza a ocupar el centro de la escena internacional. A solo 10 días del inicio de la competencia, las selecciones argentinas masculina y femenina, conocidas como Los Leones y Las Leonas, se preparan para afrontar uno de los desafíos más importantes del calendario, en un certamen que se desarrollará entre el 15 y el 30 de agosto en Países Bajos y Bélgica.

La competencia tendrá como sedes las ciudades de Amstelveen, en territorio neerlandés, y Wavre, en Bélgica, donde se disputarán los encuentros de un torneo que reunirá a los principales seleccionados del hockey mundial.

Con los grupos ya definidos y el calendario confirmado, ambos representativos nacionales conocen el recorrido que deberán afrontar durante la primera fase en busca de un lugar entre los mejores equipos del campeonato.

Los Leones con un grupo exigente

La selección masculina integrará el Grupo A, donde deberá medirse con Países Bajos, Nueva Zelanda y Japón, en una zona que presenta compromisos de gran exigencia desde el comienzo.

El mejor antecedente histórico de Los Leones en una Copa del Mundo continúa siendo la medalla de bronce obtenida en La Haya 2014, un resultado que permanece como la actuación más destacada del seleccionado argentino en esta competencia.

El debut llegará el 16 de agosto, cuando el conjunto argentino enfrente a Japón desde las 14 (hora de Argentina). Posteriormente, apenas dos días más tarde, tendrá uno de los partidos más complejos de la fase inicial. El 18 de agosto, desde las 13, se medirá con Países Bajos, en un encuentro que aparece como uno de los grandes atractivos del grupo.

La participación en esta primera instancia concluirá el 20 de agosto, cuando Los Leones enfrenten a Nueva Zelanda a partir de las 7:30 de la mañana, encuentro que podría resultar determinante para definir las posiciones finales de la zona.

Al finalizar la fase de grupos, los dos primeros equipos clasificarán a la segunda fase del campeonato.

El cronograma completo de Los Leones

Los partidos confirmados para la selección masculina son los siguientes:

16 de agosto: Argentina vs. Japón - 14:00 .

Argentina vs. Japón - . 18 de agosto: Argentina vs. Países Bajos - 13:00 .

Argentina vs. Países Bajos - . 20 de agosto: Argentina vs. Nueva Zelanda - 7:30.

Las Leonas llegan con una rica historia mundialista

En la rama femenina, Las Leonas volverán a presentarse como uno de los seleccionados con mayor trayectoria internacional. El conjunto argentino es considerado una de las grandes potencias del hockey femenino, luego de haber adquirido la costumbre de subir al podio en los Juegos Olímpicos y de haber alcanzado dos de los mayores logros de su historia al consagrarse campeón del mundo en 2002 y 2010.

Además, el equipo llegará a esta nueva edición del certamen luego de haber sido subcampeón en el último Mundial, antecedente que refleja la continuidad competitiva del seleccionado argentino en la máxima cita internacional.

Para esta edición, Las Leonas integrarán el Grupo B, donde compartirán zona con Estados Unidos, Alemania y Escocia. El estreno será el 15 de agosto, cuando enfrenten a Estados Unidos desde las 12:30.

La segunda presentación tendrá lugar el 17 de agosto, frente a Alemania, en un encuentro programado para las 12 del mediodía. Finalmente, el seleccionado femenino cerrará su participación en la fase inicial el 19 de agosto, cuando se mida con Escocia desde las 6 de la mañana.

Al igual que ocurre en el torneo masculino, los dos mejores equipos de cada grupo obtendrán la clasificación a la segunda fase.

El calendario confirmado de Las Leonas

El cronograma oficial para la selección femenina quedó establecido de la siguiente manera:

15 de agosto: Argentina vs. Estados Unidos - 12:30 .

Argentina vs. Estados Unidos - . 17 de agosto: Argentina vs. Alemania - 12:00 .

Argentina vs. Alemania - . 19 de agosto: Argentina vs. Escocia - 6:00.

Todo listo para el comienzo del torneo

Con las sedes confirmadas en Amstelveen y Wavre, los grupos ya sorteados y el cronograma oficial definido, la cuenta regresiva para el Mundial de Hockey 2026 ya está en marcha.

Durante la primera fase, Los Leones afrontarán una zona integrada por Países Bajos, Nueva Zelanda y Japón, mientras que Las Leonas competirán frente a Estados Unidos, Alemania y Escocia.

Entre el 15 y el 20 de agosto ambos seleccionados disputarán sus tres encuentros de la fase de grupos, con el objetivo de finalizar entre los dos primeros de sus respectivas zonas, condición indispensable para acceder a la segunda fase del campeonato y continuar en carrera en la máxima competencia del hockey internacional.