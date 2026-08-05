La Copa Argentina definió el calendario de los octavos de final: todos los detalles

La Copa Argentina ya tiene definido el cronograma de los octavos de final. La organización del torneo confirmó este miércoles las fechas, horarios y sedes para la mayoría de los encuentros que marcarán el inicio de una etapa decisiva del campeonato.

Con el cuadro reducido a dieciséis equipos, el certamen nacional entra en su fase más importante, en la que cada partido tendrá carácter eliminatorio para determinar quiénes continuarán en carrera por el título.

De acuerdo con la programación oficial, los encuentros se disputarán entre el 12 de agosto y el 2 de septiembre, distribuidos a lo largo de varias semanas y en diferentes escenarios del país.

Dieciséis equipos siguen en carrera

La instancia de octavos de final reúne a dieciséis conjuntos que mantienen intactas sus aspiraciones de conquistar la Copa Argentina. Entre los clasificados predominan los equipos que integran la Primera División del fútbol argentino, ya que todos los participantes pertenecen a la máxima categoría excepto Midland, que continúa en competencia y afrontará esta instancia frente a Banfield.

Con este panorama, la competencia ingresa en una etapa en la que cada encuentro definirá la continuidad o eliminación de los equipos que buscan avanzar hacia las fases finales del certamen.

El cronograma comenzará el 12 de agosto

La programación oficial establece que la actividad comenzará el miércoles 12 de agosto con el enfrentamiento entre Atlético Tucumán e Independiente. Ese encuentro se disputará desde las 19:15 en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa, escenario que abrirá la serie de partidos correspondientes a los octavos de final.

Posteriormente, el calendario continuará el martes 18 de agosto, jornada en la que se desarrollarán dos compromisos. En primer término, Deportivo Riestra enfrentará a Gimnasia (La Plata) a partir de las 17:00 en el Estadio Norberto "Tito" Tomaghello.

Más tarde, desde las 21:15, será el turno del cruce entre Banfield y FC Midland, que tendrá como sede el Estadio Nuevo Francisco Urbano.

Continuidad de la programación

La actividad seguirá el miércoles 19 de agosto, cuando Racing se enfrente a Belgrano. Ese compromiso fue programado para las 19:15 y se disputará en el Estadio Único La Pedrera.

Una semana después, el miércoles 26 de agosto, será el turno del encuentro entre Aldosivi e Independiente Rivadavia, previsto para las 21:15 en el Estadio Florencio Sola.

La programación continuará el jueves 27 de agosto con otros dos partidos. A las 19:00, Estudiantes (La Plata) jugará frente a Barracas Central, aunque la organización informó que la sede todavía no fue confirmada.

Más tarde, desde las 21:15, Platense enfrentará a Instituto en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa.

El cierre será con Vélez y Boca

El cronograma de los octavos de final finalizará el miércoles 2 de septiembre, cuando se dispute uno de los cruces programados para esta instancia.

Ese día se enfrentarán Vélez Sarsfield y Boca Juniors, en un encuentro previsto para las 21:15. La organización informó que, al igual que sucede con el partido entre Estudiantes (La Plata) y Barracas Central, la sede todavía no fue definida.

De esta manera, son dos los encuentros que permanecen pendientes de confirmación en cuanto al estadio donde se desarrollarán.

Dos sedes permanecen pendientes de confirmación

Si bien la organización confirmó la mayor parte de la programación de los octavos de final, todavía restan definiciones respecto de dos escenarios.

Los partidos que aún no tienen estadio confirmado son:

Estudiantes (La Plata) vs. Barracas Central , programado para el 27 de agosto a las 19:00 .

, programado para el . Vélez Sarsfield vs. Boca Juniors, previsto para el 2 de septiembre a las 21:15.

El resto de los encuentros ya cuenta con fecha, horario y estadio oficialmente establecidos.

Programación completa de los octavos de final

El calendario oficial confirmado por la organización es el siguiente: