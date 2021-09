Con Messi y un regreso inesperado: la lista de la Selección para la triple fecha de Eliminatorias de octubre

En la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas que se disputará en octubre, la selección argentina buscará dar un paso más hacia la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Con ese objetivo en mente, el entrenador Lionel Scaloni dio a conocer este lunes la lista de citados para los partidos en los que el conjunto nacional se medirá ante Paraguay, Uruguay y Perú.

En total, el DT convocó a 30 jugadores para disputar los tres encuentros. Vale destacar que dos de ellos serán válidos por las fechas 11 y 12 del certamen, mientras que el restante corresponde a la quinta jornada, que fue postergada en su momento por el recrudecimiento de la pandemia de coronavirus en la región. El primer choque será el jueves 7 de octubre, a las 20, ante el conjunto Guaraní en Asunción, luego será el domingo 10, desde las 20.30, será el turno de recibir a los Charrúas en una nueva edición de un clásico sudamericano que se disputará en el estadio Monumental de Núñez. Finalmente, el jueves 14, también a las 20.30 y en el mismo escenario, los de Scaloni recibirán al elenco incaico dirigido por Ricardo Tigre Gareca.

A pesar de la molestia física (contusión en una rodilla) que lo marginó de los últimos dos partidos del PSG, el capitán Lionel Messi encabeza una convocatoria de Argentina que no tiene mayores modificaciones respecto de los nombres que fueron llamados para la reciente triple fecha de septiembre. El regreso más rutilante es el del arquero Esteban Andrada, ex Boca y hoy en el Monterrey de México, quien era un habitué hasta la Copa América. Tomó el lugar de Gerónimo Rulli, quien apareció en la citación de septiembre tras ganar la Europa League con el Villarreal. El ex Lanús y Arsenal acumula 12 partidos en el arco del elenco azteca.

También están presentes el mediocampista Exequiel Palacios y del delantero Paulo Dybala, quienes vienen de sufrir sendas lesiones. El jugador del Bayer Leverkusen sufrió una rotura de ligamento en el tobillo derecho hace poco más de una semana, diagnóstico que preveía cuatro semanas de recuperación, pero en Ezeiza confían en tenerlo a tiempo. El de la Juventus, por su parte, debió abandonar la cancha a los 20 minutos del primer tiempo en el partido que su equipo disputó el último domingo ante la Sampdoria por una molestia muscular. Otro retorno: Lucas Alario, punta del Bayer Leverkusen, otra fija en las citaciones de Scaloni, pero que también por cuestioners físicas no estuvo en la consagración en el estadio Maracaná.

Argentina marcha segunda en la tabla de posiciones de las Eliminatorias. Los de Scaloni suman 18 puntos y se ubican seis por debajo del líder Brasil, que tiene 24 y que hasta el momento ha ganado todos sus compromisos. Uruguay, con 15, y Ecuador, con 13, completan por el momento los puestos que clasificarían al Mundial, quedando Colombia en zona de repechaje, también con 13 unidades pero con peor diferencia de gol. Cabe recordar que tanto Brasil como Argentina tienen un partido menos que el resto debido a que el partido que debían disputar el pasado 5 de septiembre en San Pablo por la fecha seis fue suspendido a los cinco minutos de juego por la irrupción dentro de la cancha de agentes de los organismos sanitarios del país local.

La lista de Argentina:

La nómina del combinado nacional para los compromisos de octubre, que fue comunicada a través de las redes sociales

Arqueros: Franco Armani (River), Emiliano Martínez (Aston Villa), Esteban Andrada (Monterrey) y Juan Musso (Atalanta).

Defensores: Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina Lucero (Udinese), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Germán Pezzella (Fiorentina), Lisandro Martínez (Ajax), Marcos Acuña (Sevilla), Nicolás Tagliafico (Ajax) y Juan Foyth (Villarreal).

Mediocampistas: Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Leandro Paredes (Paris Saint Germain), Giovani Lo Celso (Tottenham), Guido Rodríguez (Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nicolás Domínguez (Bologna) y Alejandro Gómez (Sevilla).

Delanteros: Lionel Messi (Paris Saint Germain), Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Lautaro Martínez (Inter), Nicolás González (Fiorentina), Ángel Correa (Atlético Madrid), Ángel Di María (Paris Saint Germain), Joaquín Correa (Inter), Julián Álvarez (River) y Paulo Dybala (Juventus).