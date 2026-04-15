Confirmado, Francia pierde a una de sus figuras para el Mundial 2026: mirá el video

El fútbol francés sufrió un golpe de alto impacto luego de confirmarse que Hugo Ekitiké no podrá disputar el Mundial 2026. El delantero de 23 años, una de las piezas de mayor crecimiento en los últimos meses, padeció la rotura del tendón de Aquiles durante el partido entre Liverpool y PSG, correspondiente a la revancha de los cuartos de final de la Champions League.

La escena se produjo en Anfield, en un momento especialmente sensible de la temporada. A los 27 minutos del encuentro, el atacante sufrió un resbalón que derivó en la grave lesión, cayendo de inmediato al césped. La asistencia médica fue instantánea, pero la preocupación se apoderó rápidamente del estadio. Finalmente, Ekitiké debió abandonar el campo en camilla, entre visibles gestos de dolor, una imagen que anticipaba el peor desenlace.

Ese diagnóstico terminó de confirmarse este miércoles: rotura del tendón de Aquiles, una lesión de máxima complejidad para un futbolista de su perfil y exigencia.

⚠️🇫🇷 Hugo Ekitiké SE LESIONÓ SOLO y se fue EN CAMILLA, con lágrimas en los ojos.



Pinta muy, muy feo, a solo dos meses del Mundial... ‼️ pic.twitter.com/gvuePTWy2P — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 14, 2026

Didier Deschamps confirmó la baja

La noticia fue ratificada por el entrenador de la selección francesa, Didier Deschamps, quien no dejó margen para las dudas respecto de la presencia del delantero en la próxima cita mundialista.

"Desgraciadamente, no podrá terminar la temporada con Liverpool ni participar en el Mundial", expresó el DT de los Bleus, confirmando que el tiempo de recuperación será incompatible con el calendario competitivo. Según se detalló, la rehabilitación demandará entre ocho y nueve meses, un plazo que lo deja automáticamente fuera de lo que resta de la temporada y sin posibilidades de llegar en condiciones al Mundial 2026.

Pese al duro panorama, Deschamps también dejó un mensaje alentador sobre el futuro del atacante: "Recuperará su mejor nivel, estoy convencido".

Una ausencia sensible en el Grupo I

La baja de Ekitiké representa una pérdida importante para Francia no solo por el nombre propio, sino por el gran momento futbolístico que atravesaba.

El conjunto dirigido por Deschamps integra el Grupo I del Mundial 2026, donde compartirá zona con Senegal, Irak y Noruega. En ese contexto, la ausencia del delantero altera una planificación ofensiva que encontraba en él a una de sus principales cartas de desequilibrio.

La advertencia previa de Arne Slot

Incluso antes de conocerse el parte médico oficial, el entrenador de Liverpool, Arne Slot, ya había dejado entrever que el panorama no era favorable. "No pinta bien para Hugo. Es especialmente difícil para él porque nadie quiere lesionarse, y menos en este momento de la temporada", señaló el técnico, en una declaración que terminó anticipando la gravedad del cuadro.

Sus palabras reflejaron el impacto emocional de una lesión que no solo afecta al jugador, sino también al equipo inglés, que además sufrió una dura caída deportiva en la misma noche.

La eliminación de Liverpool

El contexto del episodio sumó aún más dramatismo. Liverpool perdió 2-0 ante PSG y quedó eliminado de la Champions League con un global de 4-0, en una noche negra tanto desde lo colectivo como desde lo individual.

Para Ekitiké, la lesión corta abruptamente una temporada de rendimiento sobresaliente. El delantero acumulaba 19 goles entre Liverpool y la selección francesa, números que lo posicionaban como una de las joyas ofensivas más determinantes del curso.

Entre esos aportes recientes, incluso se destacó su presencia en el amistoso del mes pasado frente a Brasil, donde marcó en la victoria 2-1 de Francia. La confirmación de esta baja deja a Francia sin una de sus figuras emergentes más importantes, justo cuando el delantero atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera.