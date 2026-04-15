¡Locura total! Entradas para River-Boca ya cuestan casi $1,7 millones

La expectativa por una nueva edición del Superclásico entre River y Boca, programado para el domingo 19 de abril en el estadio Monumental, ya generó un fuerte impacto en el mercado secundario de entradas, donde los precios alcanzaron niveles extraordinarios.

Con la venta oficial restringida a abonados y socios mediante RiverID, la reventa volvió a consolidarse como la vía elegida por quienes buscan asegurarse un lugar en uno de los partidos de mayor convocatoria del fútbol argentino. Esa combinación entre altísima demanda, cupos limitados y disponibilidad mínima terminó empujando los valores a cifras que rozan lo inalcanzable.

El fenómeno se refleja con claridad en las plataformas especializadas que ya exhiben una oferta reducida y montos muy por encima de los precios oficiales.

Escasa disponibilidad

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, una de las publicaciones relevadas en StubHub para el encuentro registra 31 avisos activos, con una disponibilidad mínima para quienes aún intentan conseguir tickets.

Ese escenario de escasez no solo confirma la presión de la demanda, sino que además profundiza la lógica de suba sostenida de precios que suele aparecer en eventos de esta magnitud. En otras plataformas que comercializan el mismo partido, la tendencia se repite con valores todavía más impactantes:

SeatPick Precio mínimo: US$589 Precio promedio: US$721

Football Tickets Argentina Ubicaciones desde US$607 Opciones hasta US$1.239 Varias alternativas por encima de US$1.000



La amplitud de la franja muestra cómo el interés por asistir al encuentro trasladó la presión directamente a los portales de reventa, donde cada ubicación disponible adquiere una cotización extraordinaria.

La conversión al peso lleva el ticket a casi $1,7 millones

Tomados al dólar vendedor del Banco Nación de este martes, los valores publicados en moneda estadounidense adquieren una dimensión todavía más impactante al trasladarse al mercado local. La equivalencia en pesos arroja los siguientes resultados:

Entrada más barata detectada: $815.765

Precio promedio: casi $1 millón

Ubicación de US$1.239: $1.716.015

Estos montos, además, fueron calculados sin incluir comisiones, cargos extra ni impuestos adicionales que puedan aplicarse durante la operación, por lo que el costo final podría resultar incluso superior. La cifra máxima, cercana a $1,7 millones, refleja la magnitud de una escalada que transforma al Superclásico en un espectáculo de acceso cada vez más restringido.

La diferencia con los precios oficiales agranda la brecha

La dimensión de la suba se aprecia con mayor claridad al contrastar estos números con los valores difundidos para la venta local del partido. Los precios oficiales ubicaban las distintas ubicaciones en estas franjas:

Populares: $330.000

Platea alta: $530.000

Platea media: $650.000

Platea baja inferior: desde $680.000

La comparación deja en evidencia que incluso el piso de la reventa ya supera ampliamente varias de las ubicaciones oficiales, una diferencia que profundiza la sensación de exclusividad alrededor del encuentro.

Mientras una popular oficial se posiciona en $330.000, la entrada más económica detectada en el circuito secundario asciende a $815.765, más del doble del valor base de acceso.

Un espectáculo cada vez más inaccesible

La combinación entre demanda desbordada, cupos restringidos y oferta mínima en reventa terminó por convertir al partido entre River y Boca en un evento con precios fuera del alcance del público masivo.

La escalada no solo impacta en las cifras absolutas, sino también en la percepción de acceso al espectáculo, ya que la reventa ubica al partido en una dimensión económica que aleja al hincha común de la posibilidad de estar presente en el Monumental. A días del encuentro, la expectativa deportiva ya quedó acompañada por otra marca del Superclásico: entradas que en el mercado secundario ya rozan los $1,7 millones.