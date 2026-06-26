Confirmado: quién es el sorprendente rival de Argentina en dieciseisavos de final del Mundial

La Selección Argentina llega a esta instancia luego de asegurar el primer puesto del Grupo J, producto de sus victorias por 3-0 frente a Argelia y 2-0 ante Austria. Con ese rendimiento, el equipo dirigido por Lionel Scaloni confirmó su clasificación anticipada a la fase eliminatoria del Mundial 2026.

El rival será Cabo Verde, que culminó en la segunda colocación del Grupo H y se transformó en una de las grandes sorpresas del certamen. El enfrentamiento entre el conjunto sudamericano y el africano se disputará el viernes 3 de julio a las 19:00 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos).

El encuentro adquiere un condimento especial: será la primera vez en la historia que ambos seleccionados se enfrenten en una Copa del Mundo o en cualquier competencia oficial.

Cabo Verde: la revelación del Mundial 2026

El seleccionado africano llega a esta instancia como una de las revelaciones del torneo. Cabo Verde participó del Mundial como uno de los combinados más modestos y una de las naciones con menor población en disputar una Copa del Mundo, con poco más de 525.000 habitantes.

Dirigido por Bubista, el equipo protagonizó una campaña histórica. En su debut, sorprendió al mundo al empatar 0-0 contra España, en un partido donde se destacó la actuación del arquero Vozinha, protagonista de una historia singular vinculada al nombre de un histórico jugador argentino y a la travesía de su madre para arribar a los Estados Unidos.

La gesta del conjunto africano continuó con otro resultado resonante: el empate 2-2 ante la Uruguay de Marcelo Bielsa, en el que Kevin Lenini y Hélio Varela marcaron los goles que sostuvieron la igualdad frente a la Celeste.

Su camino a la clasificación se completó en un cierre exigente contra Arabia Saudita en Houston, consolidando su segundo lugar en el Grupo H y asegurando su pase a los 16avos de final.

Contexto del Grupo J y decisiones en la Albiceleste

La definición del Grupo J se resolvió con los partidos en simultáneo. Mientras Argentina cumplía con su objetivo de clasificación, otros encuentros también marcaban el ritmo del torneo.

En ese marco, Uruguay, dirigido por Marcelo Bielsa, enfrentó a España en Guadalajara (México) con la obligación de ganar para mantenerse con vida en la competencia, atravesando además un complejo contexto interno en su conducción.

Por su parte, Argentina también había sellado su clasificación con una fecha de anticipación. Los triunfos ante Argelia y Austria, sumados al resultado favorable de Cabo Verde frente a Jordania en la segunda jornada, consolidaron al equipo de Lionel Scaloni como líder del Grupo J.

Este escenario abrió un debate interno en el cuerpo técnico: la posibilidad de rotar jugadores titulares en el próximo compromiso del sábado a las 23:00 ante un combinado de Medio Oriente. Incluso se adelantó que Lionel Messi será suplente en ese encuentro.

Un antecedente histórico ante selecciones africanas

El duelo ante Cabo Verde se inscribe en una extensa historia de enfrentamientos entre Argentina y selecciones africanas en Mundiales. Será la octava ocasión en la que la Albiceleste se mida ante un rival del continente africano.

El historial incluye momentos clave:

Camerún 1-0 Argentina (Italia 90) : la derrota más recordada.

: la derrota más recordada. Costa de Marfil 1-2 Argentina (Alemania 2006) .

. Nigeria: victorias en 1994, 2002, 2010, 2014 y 2018.

Sin embargo, este será el primer enfrentamiento ante un equipo africano fuera de la fase de grupos, lo que añade un nuevo capítulo a la historia mundialista argentina.

El camino hacia la final del Mundial 2026

El cruce entre Argentina y Cabo Verde no solo define el pase a octavos, sino también el recorrido potencial en la fase eliminatoria.

16avos de final: viernes 3 de julio, 19:00, Hard Rock Stadium (Miami).

viernes 3 de julio, 19:00, Hard Rock Stadium (Miami). Octavos de final: martes 7, 13:00 (hora argentina), en Atlanta. Rival: ganador entre Australia (2D) y el segundo del Grupo G ( Egipto, Irán, Bélgica o Nueva Zelanda ).

martes 7, 13:00 (hora argentina), en Atlanta. Rival: ganador entre y el segundo del Grupo G ( ). Cuartos de final: sábado 11 de julio, 22:00, en Kansas City.

sábado 11 de julio, 22:00, en Kansas City. Semifinal: miércoles 15 de julio, 16:00, en Atlanta.

miércoles 15 de julio, 16:00, en Atlanta. Final: domingo 19 de julio, 16:00, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Información del partido