Juan Manuel La Serna se instala en semifinales del Challenger 50 de Piracicaba

El recorrido del tenista catamarqueño Juan Manuel La Serna -22- hacia las semifinales del Challenger 50 de Piracicaba, en Brasil, estuvo atravesado desde el comienzo por un factor determinante: el clima.

El certamen tuvo un inicio accidentado, con lluvias persistentes durante los días lunes, martes y miércoles de esta semana, lo que alteró por completo el desarrollo normal de la programación. Este escenario obligó a una reconfiguración del calendario competitivo, comprimiendo los tiempos de juego y acumulando instancias en pocos días.

Recién el jueves, con la reanudación de la actividad en cancha, La Serna pudo debutar oficialmente en el torneo, iniciando así una seguidilla exigente de partidos que lo llevaría, en cuestión de horas, a posicionarse entre los mejores cuatro jugadores del cuadro.

El debut: una batalla de tres sets ante Enzo Kolhmann

En su presentación por la primera ronda, el catamarqueño se enfrentó al local Enzo Kolhmann, en un duelo que exigió máxima concentración y resistencia física desde el inicio.

El resultado final fue una victoria para La Serna por 64 67 y 64, en un encuentro que se extendió hasta el tercer set y que, según el desarrollo informado, implicó una ardua faena para el jugador argentino.

El partido mostró una dinámica de alternancia en el dominio, con un segundo set definido en el desempate, antes de que La Serna lograra cerrar la historia en el parcial decisivo. Este triunfo inicial no solo le permitió avanzar en el torneo, sino también sostenerse en competencia en medio de un calendario comprimido por las condiciones climáticas.

Una jornada doble: octavos y cuartos de final en el mismo día

La continuidad del torneo llevó a La Serna a afrontar una situación inusual: disputar dos partidos en una misma jornada, correspondientes a octavos y cuartos de final respectivamente.

En los octavos de final, el tenista catamarqueño enfrentó al argentino Santiago Rodríguez Taverna, a quien derrotó por 6.2 1.0, según el registro del encuentro. Este triunfo le permitió acceder inmediatamente a la siguiente instancia sin pausa competitiva.

Ya en los cuartos de final, La Serna se midió con el dominicano Nick Hsrdt. El partido tuvo un desenlace particular: el marcador se encontraba 62 3.0, cuando el rival debió abandonar el encuentro, produciéndose así el avance del jugador argentino por retiro del oponente.

De esta manera, en el mismo día, La Serna logró superar dos rondas consecutivas, consolidando su presencia en la etapa decisiva del torneo y acumulando un importante desgaste físico y mental producto de la seguidilla de partidos.

Semifinales en el horizonte: duelo ante Thiago Seiboth Wild

Con estos resultados, el tenista catamarqueño accedió a las semifinales del Challenger 50 de Piracicaba, donde tendrá un nuevo desafío de alta exigencia.

Su próximo rival será el brasileño Tiago Seiboth Wild, en un encuentro que definirá el pase a la final del torneo ATP. Este cruce representa el último obstáculo antes de la definición del certamen, en una instancia donde la presión competitiva se incrementa de manera significativa.

El camino recorrido hasta aquí deja a La Serna en una posición destacada dentro del torneo, tras superar tres etapas en condiciones particulares y con una carga de partidos concentrada en pocos días.