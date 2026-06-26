Scaloni define el plan ante Jordania: un equipo "confirmado" para el cierre del Grupo J

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, afirmó que ya tiene el equipo confirmado para el duelo ante Jordania por la tercera fecha del grupo J del Mundial 2026, aunque decidió no hacerlo público de manera explícita. En ese marco, adelantó una decisión clave: el astro argentino Lionel Messi "irá al banco y seguramente entre en el segundo tiempo".

El DT de 48 años justificó esta determinación en la necesidad de administrar cargas y abrir espacio para otros futbolistas dentro de la convocatoria. En ese sentido, remarcó que el objetivo inmediato es el cierre de la fase de grupos ante un rival que, según su análisis, presenta dificultades específicas.

Jordania, un rival que "no mereció perder"

Scaloni valoró especialmente lo realizado por el elenco jordano en las primeras fechas del grupo J. El entrenador sostuvo que Jordania "no mereció perder" en ambos encuentros, destacando además su capacidad para el contraataque y su velocidad en transición ofensiva.

Este reconocimiento forma parte del análisis integral que el cuerpo técnico argentino viene realizando sobre los distintos estilos presentes en el Mundial. En esa línea, Scaloni subrayó que está observando "diferentes maneras de jugar", donde todos los equipos logran resultados a través de modelos muy diversos.

Entre los ejemplos que mencionó, destacó:

Equipos que "atacan con el balón, como España".

Selecciones que se hacen fuertes desde el contraataque y la solidez defensiva, entre las que mencionó a Paraguay.

Rotación, oportunidades y una idea de continuidad

En el día previo al cierre de la Selección argentina en la fase de grupos, Scaloni dejó en claro que habrá descanso para Lionel Messi y minutos para otros futbolistas. Según explicó, el objetivo es sostener la dinámica del plantel y valorar a quienes forman parte del proceso.

El entrenador también adelantó la posibilidad de una pareja ofensiva entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez, como alternativa para el encuentro ante Jordania.

Además, fue contundente respecto de la valoración del plantel completo: quienes sean titulares el sábado 27 de junio "merecen jugar", incluso aquellos con menos oportunidades dentro de la competencia.

En esa línea, afirmó que los suplentes:

"Merecen jugar" por su rol en la convocatoria.

Forman parte de un "largo proceso".

Son los primeros en entrenar tras los partidos.

El objetivo es que el equipo mantenga la misma forma de juego.

Ajustes, análisis del Mundial y visión táctica

Scaloni también analizó el contexto general del torneo y la dificultad que implica cambiar estilos de juego de manera radical. En ese sentido, sostuvo que se pueden modificar "algunos matices y tomar recaudos" según el rival, pero sin alterar la identidad del equipo.

Respecto de los cruces de eliminación directa, fue categórico al señalar que considera "una falta de respeto total" preferir a un rival por sobre otro. También remarcó que hay "muchos equipos difíciles" en competencia.

Incluso, con tono distendido, expresó: "preferiría que se termine el Mundial mañana y seamos campeones".

A la vez, reforzó la idea de compromiso constante con la camiseta argentina:

"Creo que para jugar con esta camiseta da igual el momento, implica salir a jugar bien e intentar ganar todos los partidos".

El entrenador aseguró que junto a su cuerpo técnico están "ansiosos y analizando al rival", además de observar en qué condiciones están los jugadores que no han tenido minutos para determinar su disponibilidad.

Situación de jugadores y mirada final del DT

En cuanto al plantel, Scaloni informó que el defensor Cristian "Cuti" Romero está "bien", con una lesión menos grave de lo esperado, aunque todavía no entrena a la par del grupo. También deslizó la posibilidad de realizar algún cambio táctico en el esquema.

Finalmente, el entrenador se refirió a su cercanía con los 100 partidos al mando del seleccionado argentino, aunque puso el foco en el aspecto colectivo y emocional de su ciclo:

"Me interesa que la gente se haya sentido identificada y representada".

Con este escenario, la Selección Argentina se prepara para cerrar su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 ante Jordania, con un equipo en rotación, un plan definido y un cuerpo técnico que insiste en sostener identidad, competitividad y continuidad en cada decisión.