Las Leonas son finalistas del Mundial de hockey: ahora van por Países Bajos

Las Leonas se clasificaron a la final del Mundial de hockey 2026 tras imponerse por 1-0 ante Australia en una de las semifinales del certamen. El seleccionado argentino femenino consiguió un triunfo ajustado y de enorme valor para asegurarse un lugar en el partido decisivo, donde enfrentará a Países Bajos.

El encuentro se disputó este jueves en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, escenario en el que la Selección argentina logró resolver una semifinal cerrada. El único gol del partido llegó en el último cuarto y fue convertido por Julieta Jankunas, quien se transformó en la autora del tanto que selló la clasificación argentina.

De esta manera, el equipo dirigido por Fernando Ferrara mantiene su condición de invicto en el campeonato que se desarrolla en Países Bajos y Bélgica. El recorrido de Las Leonas en la competencia tuvo triunfos y empates que les permitieron superar cada instancia hasta llegar a la definición.

Tras el encuentro, Jankunas expresó su satisfacción por el resultado y por el objetivo alcanzado. "Nos lo merecemos. Estamos muy contentas. Estamos en la final, a eso vinimos", afirmó la goleadora, en diálogo con ESPN.

La final del Mundial de hockey 2026 se jugará el sábado, desde las 11, hora de la Argentina, y tendrá frente a frente al seleccionado argentino y a Países Bajos, que consiguió su clasificación tras vencer a Bélgica.

El camino de Las Leonas hacia la definición

La Argentina completó una actuación casi perfecta durante su recorrido en el Mundial. En la primera ronda, Las Leonas integraron el Grupo B, donde lograron dos victorias y un empate. Los resultados de esa primera etapa fueron los siguientes:

Argentina 3-2 Alemania.

Argentina 2-0 Escocia.

Argentina 1-1 Estados Unidos.

Con esos resultados, el seleccionado argentino femenino consiguió avanzar a la segunda fase del torneo. En la siguiente instancia, el equipo enfrentó a España y Bélgica, además de arrastrar el resultado conseguido previamente ante Alemania. Las Leonas mantuvieron su rendimiento y obtuvieron resultados que les permitieron ubicarse en lo más alto de su zona.

En esa fase, la Argentina consiguió:

Una victoria por 3-0 ante España.

Un empate ante Bélgica.

Estos resultados le permitieron terminar como líder del Grupo F y acceder a las semifinales, instancia en la que finalmente eliminó a Australia por 1-0. El triunfo ante el conjunto australiano confirmó el pasaje argentino a la gran definición y extendió el invicto del equipo conducido por Fernando Ferrara a lo largo de la competencia.

Países Bajos, el rival en la final

El otro lugar en el partido decisivo quedó en manos de Países Bajos, que en la otra semifinal de la rama femenina superó a Bélgica por 1-0. De esta manera, el cronograma de las semifinales femeninas quedó conformado de la siguiente manera:

Países Bajos vs. Bélgica: victoria de Países Bajos por 1-0.

Argentina vs. Australia: victoria de Argentina por 1-0.

Ahora, los dos equipos que superaron esa instancia se preparan para el encuentro que definirá al campeón del Mundial de hockey 2026. Para Las Leonas, la clasificación representa la culminación de un recorrido sostenido desde la primera ronda, con victorias ante Alemania, Escocia y España, además de los empates frente a Estados Unidos y Bélgica, antes del triunfo decisivo ante Australia.

Los Leones también

La actividad argentina en el Mundial no se limita a la definición femenina. Los Leones también están en semifinales y jugarán este viernes en busca de un lugar en el partido decisivo. El cronograma de las semifinales de la rama masculina será el siguiente:

Países Bajos vs. España: viernes 28 de agosto, a las 13, en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos .

viernes 28 de agosto, a las 13, en el . Alemania vs. Argentina: viernes 28 de agosto, a las 15.30, en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.

El seleccionado argentino masculino, dirigido por Lucas Rey, terminó segundo tanto en el Grupo A como en el Grupo E de la segunda instancia, en ambos casos por detrás de Países Bajos. Su rival en las semifinales será Alemania, en un encuentro que definirá si Los Leones también consiguen avanzar al partido decisivo del campeonato.