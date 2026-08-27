Coudet dejó de ser el DT de River y entra Ponzi como interino

La eliminación de River en la Copa Sudamericana terminó por sellar el final del ciclo de Eduardo "Chacho" Coudet como entrenador del equipo. Tras la derrota por penales ante Independiente Santa Fe, la salida del director técnico fue confirmada oficialmente en una conferencia de prensa realizada en el Monumental, de la que participaron el presidente Stefano Di Carlo, el mánager Enzo Francescoli y el propio entrenador.

La decisión puso fin a un proceso que, según el balance de los resultados y el rendimiento del equipo, nunca logró consolidarse. El alejamiento de Coudet, que desde la madrugada era un secreto a voces, terminó de decantar como una medida inevitable en medio de la crisis futbolística que atraviesa el club.

River, además, resolvió rápidamente la conducción para el período de transición. Leonardo Ponzio será el nuevo entrenador interino, al menos hasta diciembre, con el acompañamiento de Marcelo Escudero, actual director técnico de la Reserva, y de un cuerpo técnico que tendrá la responsabilidad de sostener al plantel profesional en esta nueva etapa.

Una noche tensa y una salida anunciada

La caída por penales ante Independiente Santa Fe, en los octavos de final del torneo continental, fue el último golpe de un ciclo que ya se encontraba bajo una fuerte presión.

Después del partido, Coudet mantuvo una extensa reunión con Stefano Di Carlo y otros dirigentes en el vestuario. El encuentro se prolongó hasta cerca de la 1.30 de la madrugada. Aunque en ese momento no surgieron definiciones concretas, durante la mañana se terminó de confirmar que el entrenador no continuaría al frente del equipo.

El propio Coudet había anticipado semanas atrás cuál sería su posición ante una situación de este tipo. Luego de la derrota frente a Tigre en Núñez, el entrenador había sido contundente: "Si le hago mal a River, saludo a todos con beso y un abrazo y me voy".

Finalmente, cumplió con aquella declaración y puso punto final a una etapa que no consiguió despegar, pese a las expectativas generadas alrededor de un plantel repleto de figuras y de la inversión realizada por el club.

Un ciclo sin resultados

El paso de Coudet por River estuvo marcado por los malos resultados y por la falta de una identidad futbolística clara. El entrenador había asumido en marzo de este año y dirigió al equipo en un período que terminó dejando un balance de:

14 victorias .

. 4 empates .

. 9 derrotas.

El contexto resultó especialmente adverso por las inversiones realizadas para conformar el plantel. River destinó cerca de 70 millones de dólares en el último mercado de pases, con incorporaciones como Thiago Almada, Ángel Correa y Nicolás Otamendi. Sin embargo, el equipo nunca logró alcanzar el nivel esperado.

Entre los golpes más importantes del ciclo se encuentran la derrota en el Superclásico en el Monumental, la final del Torneo Apertura perdida ante Belgrano, la eliminación en la Copa Argentina frente a Aldosivi y, finalmente, la caída ante Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana.

La situación deportiva también se refleja en las posiciones de los distintos torneos. River ocupa el anteúltimo puesto de la Zona B del torneo Clausura, solo por encima de Aldosivi, el Tiburón. A su vez, se encuentra undécimo en la tabla anual, fuera de los puestos de clasificación a las competencias internacionales de 2027.

Las palabras de Coudet

Durante la conferencia de prensa, Eduardo Coudet realizó un balance de su paso por el club y reconoció que el segundo tramo de su proceso no había comenzado de la manera esperada. "Tuvimos un arranque bueno, pudimos jugar una final y ser primeros en un grupo de clasificación de copa. En esta segunda mitad no hemos arrancado bien", expresó.

También hizo referencia a la imposibilidad de sostener el proceso frente a los resultados: "Había un proceso que en River es insostenible en cuanto a los resultados".

Coudet remarcó, además, las exigencias propias del club. "Tenía en claro que en este club hay que ganar y jugar bien", afirmó, aunque también sostuvo que durante su ciclo había logrado detectar aspectos positivos: "Había encontrado cosas buenas".

Sobre la eliminación que terminó precipitando su salida, señaló: "No es echarle culpa a las desgracias y a la mala suerte, pero ayer era un partido para golear y terminamos sin clasificar. Eso fue un punto de inflexión determinante". El entrenador también dedicó palabras de agradecimiento al club, a los hinchas y al plantel. "Me encanta las exigencias de este club. Soy un agradecido a este club y a al gente. Solo me toca agradecer", manifestó.

En el mismo sentido, destacó el trabajo realizado en la conformación del grupo: "Estoy agradecido con los jugadores, armamos un gran plantel que en el tiempo va a dar muchísimas alegrías". Coudet insistió en que el paso del tiempo permitirá evaluar el proceso: "El tiempo va a poner las cosas en orden". Y cerró con una reflexión sobre el desenlace: "Esto es fútbol. A veces las cosas salen así".

Leonardo Ponzio, para la transición

Con la salida de Coudet ya confirmada, River avanzó en la designación de una conducción interina. En la conferencia de prensa, Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli anunciaron que Leonardo Ponzio será el nuevo director técnico de manera interina.

El excapitán del Millonario estará acompañado por Marcelo Escudero, actual entrenador de la Reserva, quien ya había participado en procesos anteriores de transición tras las salidas de Martín Demichelis y Marcelo Gallardo.

Di Carlo explicó los motivos de la elección y el esquema que acompañará a Ponzio durante este período. "El entrenador interino del club será Leo Ponzio y estará acompañando y contará con la apoyatura de Marcelo Escudero y todo su equipo, que también ha hecho varias transiciones del estilo y le dará soporte en todo el proceso a Leo, que creemos que tiene todas las aptitudes y se ha preparado en todo este tiempo junto con nosotros para administrar esta situación de transición", afirmó el presidente.

El anuncio dejó establecido que Ponzio contará con el respaldo de una estructura ya vinculada al trabajo de las divisiones del club y a experiencias anteriores de cambios en la conducción del plantel profesional.

El comunicado oficial

A través de sus redes sociales, River también confirmó formalmente la designación de Leonardo Ponzio y precisó que asumiría de inmediato sus funciones.

"River Plate informa que Leonardo Ponzio asumirá como entrenador interino del plantel profesional y este jueves por la tarde estará al frente de la práctica", señaló la institución. El club también dio a conocer la composición del cuerpo técnico que acompañará al nuevo entrenador interino:

Leonardo Ponzio , entrenador interino.

, entrenador interino. Marcelo Escudero , ayudante de campo.

, ayudante de campo. Christian Manfredi , ayudante de campo.

, ayudante de campo. Cristian Segura , preparador físico.

, preparador físico. Nicolás Paolorossi, preparador físico.

Antes de la confirmación definitiva, el plantel tenía previsto entrenar durante la tarde bajo la conducción interina de Marcelo Escudero y del propio Leonardo Ponzio, quien ya ocupaba un cargo dentro de la estructura del fútbol profesional del club.

La salida de Coudet abre así una nueva etapa de transición para River, luego de una eliminación continental que terminó de profundizar la crisis futbolística. Con Ponzio al frente de manera interina y el respaldo de Escudero y su equipo, el club ya puso en marcha la reorganización de un plantel que, pese a contar con numerosas figuras y una fuerte inversión, no logró durante el ciclo anterior encontrar los resultados ni el funcionamiento esperado.