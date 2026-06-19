Confirmaron al árbitro que dirigirá el partido entre la Selección argentina y Austria

La Selección argentina continúa ultimando detalles para afrontar uno de los compromisos más importantes de la fase de grupos del Mundial 2026. Luego del estreno exitoso en la competencia, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se prepara para enfrentar a Austria en un encuentro que puede resultar decisivo para las aspiraciones de ambos equipos dentro del certamen.

En la previa del partido que se disputará en Dallas, se confirmó la designación arbitral para el compromiso correspondiente a la segunda fecha del Grupo. La responsabilidad de impartir justicia recaerá sobre el egipcio Amin Mohamed, quien fue elegido como árbitro principal para un duelo que podría definir de manera anticipada la clasificación de alguno de los dos seleccionados a la siguiente instancia del campeonato.

La designación fue oficializada cuando restan pocos días para el encuentro y permite conocer quiénes estarán a cargo del control disciplinario y reglamentario de uno de los partidos más relevantes de la jornada.

Amin Mohamed, el elegido

Amin Mohamed será el árbitro principal del encuentro entre la Selección argentina y Austria que se disputará el lunes a las 14 horas de Argentina.

El juez egipcio tendrá a su cargo la conducción de un partido que despierta gran expectativa debido a la importancia de los puntos en juego. Para Mohamed no será una experiencia inédita dentro de la máxima competencia del fútbol internacional, aunque sí representará apenas su segunda participación como árbitro principal en una Copa del Mundo.

Su antecedente más reciente en el torneo se produjo en esta misma edición del Mundial 2026, cuando dirigió el encuentro correspondiente a la primera fecha entre República Checa y Corea del Sur.

En aquel compromiso, el seleccionado europeo se impuso por 2 a 1, en un partido que marcó el debut mundialista del árbitro egipcio dentro del certamen.

La terna arbitral completa

El equipo arbitral que acompañará a Amin Mohamed estará integrado por representantes de Egipto y España. Junto al juez principal trabajarán Mahmoud Abouelregal y Ahmed Hossam Taha, ambos de nacionalidad egipcia, quienes cumplirán funciones dentro de la terna arbitral designada para el encuentro.

A ellos se sumarán los españoles Alejandro Hernandez y Diego Sanchez, completando así el equipo encargado de supervisar el desarrollo del partido en el campo de juego.

La presencia de árbitros de dos nacionalidades diferentes refleja la estructura designada para uno de los encuentros más importantes de la segunda fecha del torneo.

Un partido que puede definir la clasificación

La importancia del compromiso entre Argentina y Austria va mucho más allá de los tres puntos en disputa. La Albiceleste llega a este encuentro con el objetivo de conseguir una nueva victoria contundente, tal como ocurrió en su presentación frente a Argelia. Un triunfo le permitiría asegurar matemáticamente su clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo.

Por ese motivo, el partido adquiere un valor estratégico dentro de la planificación del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, que busca garantizar la continuidad en el torneo con la mayor anticipación posible.

Sin embargo, Austria también llega con argumentos sólidos y con aspiraciones concretas de avanzar de ronda. El conjunto europeo tuvo un estreno exitoso al derrotar por 3 a 1 a Jordania, resultado que le permitió iniciar el Mundial con confianza y posicionarse favorablemente dentro de la tabla de posiciones del grupo.

En consecuencia, una victoria frente a la Selección argentina también podría otorgarle la clasificación directa a la fase eliminatoria del campeonato.

Dallas, escenario de un duelo decisivo

El encuentro marcará además una particularidad dentro del recorrido argentino en el Mundial. Será el primer partido que la Selección dispute fuera de Kansas, ciudad donde desarrolló sus compromisos anteriores y buena parte de su preparación durante el certamen.

El escenario elegido será el AT&T Stadium de Dallas, un recinto con capacidad para 80 mil espectadores que albergará uno de los cruces más atractivos de la jornada mundialista.

Además, este estadio será sede de los dos últimos compromisos de la Albiceleste durante la fase de grupos, consolidándose como un punto central dentro de la agenda del seleccionado nacional en esta etapa del torneo.

Cuándo juegan Argentina y Austria

El compromiso entre argentinos y austríacos se disputará el lunes 22 de junio. El horario previsto para el inicio del encuentro es las 14, tomando como referencia el huso horario de la Argentina.

La expectativa es elevada debido a que ambos equipos llegan con posibilidades concretas de asegurar su clasificación a la próxima ronda. Los seguidores de la Selección argentina tendrán múltiples alternativas para seguir las incidencias del encuentro. Los partidos de la Albiceleste en el Mundial son transmitidos por:

DSports.

Telefe.

TV Pública.

TyC Sports.

Además, también pueden verse mediante plataformas de streaming para los abonados:

DGO.

Paramount+.

Amazon Prime Video.

Disney+ Premium.

Con el árbitro confirmado, la sede definida y la clasificación en juego, Argentina y Austria se preparan para protagonizar uno de los partidos más importantes de la segunda fecha del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni buscará dar un nuevo paso hacia los 16avos de final, mientras que el conjunto europeo intentará ratificar el buen rendimiento exhibido en su debut y dar el golpe ante uno de los candidatos del torneo.