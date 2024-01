Confirmaron la fecha para el inicio del juicio contra Dani Alves

El juicio al ex futbolista brasileño Daniel Alves, acusado de agresión sexual a una mujer en una discoteca, se desarrollará entre el 5 y el 7 de febrero próximo en la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, España.



El ex defensor, campeón mundial sub-20, campeón Olímpico y bicampeón de América con el seleccionado de su país, se encuentra en prisión desde el 20 de enero de 2023 y está a la espera de la sesión judicial en el centro penitenciario.



El juicio se desarrollará durante tres días, la presidenta será Isabel Delgado Pérez, acompañada de otros dos magistrados: Luis Belestá Segura y Pablo Díez Noval.



El lunes 5 la audiencia comenzará a las 10 horas locales (6 de Argentina) y es probable que Daniel Alves testifique ese día, pero aún no se ha fijado la hora. Además, serán escuchados seis testigos, consignó Globo Esporte.



El martes 6 se realizarán otras 22 declaraciones de testigos, completando 28 informes en total y el miércoles 7 está previsto el análisis de datos periciales relacionados con el caso, como los exámenes médicos realizados por el denunciante, además de información como el circuito de televisión interno de la discoteca.



La fecha y hora en que se presentará la denunciante no serán reveladas, para evitar su contacto con los medios y otras personas involucradas en el caso. No se podrán tomar imágenes del interior de la Audiencia, ni utilizar las imágenes ni el audio de la retransmisión televisiva interna, que solo será accesible en la sala de prensa.



La fiscalía pidió al jugador una pena máxima, equivalente a 12 años de prisión. Dado que Daniel Alves, de 40 años, pagó la multa para mitigar su pena, de ser declarado culpable, el lateral podría ver reducida su pena a la mitad.



Dani Alves, entre muchos equipos, jugó en Barcelona, Juventus y París Saint Germain, en donde fue campeón en los torneos de España, Italia y Francia. Entre los muchos títulos internacionales que ganó están tres Ligas de Campeones, dos mundiales de clubes, cuatro Supercopa de Europa y una Copa de la UEFA.