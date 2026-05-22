Colapinto no giró en la primera práctica de Canadá por problemas en su Alpine

El inicio del fin de semana para el piloto argentino Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 estuvo marcado por los problemas mecánicos y la frustración. El representante de Alpine prácticamente no pudo participar de la única práctica libre del evento luego de sufrir una falla técnica en su monoplaza apenas iniciada la sesión en el circuito Gilles-Villeneuve de Montreal.

El inconveniente apareció en los primeros minutos del entrenamiento y obligó al argentino a regresar inmediatamente a boxes sin completar siquiera una vuelta rápida. La situación encendió rápidamente las alarmas dentro del equipo Alpine F1 Team, que comenzó a trabajar sobre el auto para intentar detectar el origen del desperfecto.

El episodio se produjo en una jornada especialmente importante debido al formato Sprint del fin de semana, que deja un margen mínimo para pruebas y ajustes antes de la clasificación.

Un comienzo frustrante para Colapinto en Montreal

La actividad había comenzado con normalidad para Franco Colapinto en el circuito Gilles-Villeneuve, en la ciudad de Montreal. El argentino salió a pista al inicio de la práctica libre con el objetivo de sumar vueltas y adaptación en un trazado exigente y de alta velocidad. Sin embargo, apenas iniciado el trabajo en pista, el piloto comenzó a detectar problemas en el funcionamiento del monoplaza A526. A través de la radio del equipo comunicó inmediatamente la falla mientras regresaba lentamente hacia el pit lane.

"Mi acelerador no funciona", reportó Colapinto durante la sesión, dejando en evidencia que el problema impedía continuar con normalidad el entrenamiento.

DESDE LA CÁMARA ON BOARD DEL #43. AsÍ falló el acelerador en el auto de Colapinto, cuando recién arrancaba la Práctica Libre. Alpine trabaja en los boxes para solucionar el problema...



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El piloto ingresó a boxes y ya no volvió a salir durante el resto de la práctica, en una jornada que terminó sin tiempos registrados para el argentino.

La falla eléctrica que paralizó al Alpine

Minutos después del ingreso del auto a boxes, el equipo Alpine confirmó oficialmente que el monoplaza sufría una falla eléctrica vinculada a la unidad de potencia.

Desde la escudería francesa informaron:

El coche presentaba un inconveniente relacionado con la unidad de potencia.

Los mecánicos debieron desmontar gran parte del monoplaza.

El objetivo era encontrar el origen exacto del desperfecto.

El piloto no pudo regresar a pista durante toda la sesión.

"Estamos investigando un inconveniente relacionado con la unidad de potencia en el coche de Franco", comunicó el equipo durante la práctica. La complejidad del problema obligó a un intenso trabajo en boxes, aunque finalmente no hubo tiempo suficiente para reparar el auto antes de la bandera a cuadros de la sesión.

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La situación dejó a Colapinto sin referencias competitivas y sin la posibilidad de acumular experiencia en pista antes de la clasificación Sprint.

Un entrenamiento condicionado por accidentes y banderas rojas

La práctica libre del Gran Premio de Canadá estuvo atravesada además por múltiples interrupciones y accidentes que complicaron el desarrollo normal de la tanda.Durante la sesión se produjeron incidentes protagonizados por:

Liam Lawson

Alexander Albon

Esteban Ocon

Los accidentes derivaron en varias banderas rojas que fragmentaron el entrenamiento y alteraron los programas de trabajo de los distintos equipos. En medio de ese contexto, el más rápido de la práctica fue Andrea Kimi Antonelli, quien registró un tiempo de 1:13.402 con su Mercedes.

El joven piloto superó por escasa diferencia a su compañero de equipo, George Russell, en una tanda marcada por las dificultades de adaptación y las interrupciones constantes.

El rendimiento de Alpine y la situación de Pierre Gasly

Mientras Colapinto permanecía detenido en boxes, el otro representante de Alpine, Pierre Gasly, sí logró completar parte del programa de trabajo previsto por la escudería.

Gasly giró durante 29 vueltas y terminó la práctica en el puesto 16. Sin embargo, tampoco consiguió cerrar una vuelta rápida competitiva utilizando neumáticos blandos. El rendimiento general del equipo dejó interrogantes de cara a la continuidad del fin de semana, especialmente por los problemas técnicos sufridos en el auto del piloto argentino.

La carrera contra el tiempo antes de la clasificación Sprint

Tras la complicada práctica libre, toda la atención de Alpine quedó concentrada en la reparación del monoplaza de Franco Colapinto. Los mecánicos trabajan contrarreloj para intentar solucionar la falla eléctrica y dejar el auto en condiciones para la clasificación Sprint, prevista para este viernes desde las 17.30 de Argentina.

El formato Sprint reduce considerablemente el margen de maniobra para los equipos, ya que la única práctica libre es también la única oportunidad de puesta a punto antes de la actividad competitiva.

Por ese motivo, la imposibilidad de girar dejó a Colapinto en un escenario complejo para afrontar el resto del fin de semana en Montreal, en una jornada donde el argentino prácticamente no pudo participar por los problemas técnicos sufridos por su Alpine.