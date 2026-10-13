Confirmaron al Maracaná como sede de la semi entre Vasco da Gama y Boca

La Justicia de Río de Janeiro falló a favor de Vasco da Gama y confirmó formalmente al estadio Maracaná como sede para la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Boca. El encuentro está programado para el próximo martes 20 de octubre, a partir de las 21.30, hora argentina, luego de que una resolución judicial dejara sin efecto la medida cautelar que había puesto en duda la realización del partido en el emblemático escenario brasileño.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el dictamen de los magistrados dejó sin validez la orden cautelar expedida el último sábado. Aquella disposición había abierto la posibilidad de que el encuentro internacional debiera trasladarse a otro estadio, una alternativa que generaba incertidumbre a menos de dos semanas de una instancia decisiva del certamen continental.

Con la nueva resolución, la controversia judicial quedó despejada y Vasco da Gama obtuvo el respaldo necesario para sostener la localía en el Maracaná. La decisión permitió encaminar la organización del partido de acuerdo con la programación prevista y dejó atrás la amenaza de una modificación de sede que había surgido a partir de un reclamo vinculado con el uso del complejo deportivo.

La confirmación resulta determinante para el desarrollo de la semifinal, ya que el encuentro representa una instancia clave de la Copa Sudamericana y tendrá como escenario uno de los estadios más emblemáticos del continente. Allí se disputará la revancha que definirá a uno de los finalistas de la competencia.

La venta de entradas vuelve a ponerse en marcha

Luego de recibir el visto bueno judicial, la directiva del conjunto cruzmaltino reanudó la comercialización de localidades para el encuentro frente a Boca. La medida se suma a las más de 45.000 entradas que ya se habían puesto en venta antes de que estallara el conflicto legal por la utilización del estadio.

La interrupción de la normalidad en la organización había estado relacionada con la incertidumbre sobre el lugar en el que finalmente se jugaría el partido. La posibilidad de una mudanza, planteada a partir de la medida cautelar, obligaba a mantener bajo revisión una cuestión central para la planificación del encuentro.

Con la resolución favorable a Vasco da Gama, la dirigencia retomó la venta de entradas y pudo avanzar nuevamente con la comercialización prevista para la revancha. La decisión judicial ratificó así el escenario originalmente establecido y permitió dejar atrás el interrogante sobre la continuidad de la programación en el Maracaná.

El reclamo del consorcio Fla-Flu abrió la controversia

El origen del conflicto estuvo en un planteo presentado por el consorcio Fla-Flu, organismo que administra la concesión del predio en Brasil. La entidad argumentó que existían riesgos operativos debido a la superposición de calendarios con otro evento deportivo previsto para una fecha cercana.

El reclamo se relacionaba específicamente con un encuentro de básquet entre Flamengo y Botafogo, programado en el Maracanazinho, un estadio cerrado situado a pocos metros del Maracaná. Según la postura del consorcio, la coincidencia de actividades dentro del mismo complejo podía generar dificultades operativas.

Ese planteo derivó en la medida cautelar expedida el sábado, que puso en discusión la utilización del Maracaná para la semifinal internacional. La posibilidad de que la revancha tuviera que disputarse en otro escenario abrió un frente de incertidumbre en torno a la organización de un partido cuya sede ya estaba prevista.

La disputa no se limitó a la coincidencia de dos acontecimientos deportivos, sino que también involucró la interpretación de las condiciones que regulan el uso del complejo. Frente al reclamo del consorcio, Vasco da Gama presentó argumentos jurídicos para defender la prioridad del compromiso correspondiente a la Copa Sudamericana.

Vasco defendió la prioridad de la competencia internacional

Ante la postura del consorcio Fla-Flu, el departamento legal de Vasco da Gama presentó un documento en el que sostuvo que una instancia decisiva de carácter internacional organizada por la Conmebol tiene prioridad reglamentaria y contractual sobre cualquier otra disciplina, de acuerdo con los términos de la concesión del complejo.

La presentación del club brasileño apuntó a respaldar la continuidad del partido en el estadio originalmente previsto. Su argumento central fue que, bajo las condiciones contractuales y reglamentarias aplicables, el encuentro internacional debía prevalecer frente a otros eventos deportivos programados en las instalaciones cercanas.

El escrito también incorporó dos puntos favorables del Ministerio Público y el respaldo de las autoridades de seguridad locales. Estos elementos se sumaron a la defensa presentada por el departamento legal de Vasco da Gama y contribuyeron a despejar la controversia que había llegado a la Justicia.

Finalmente, los magistrados revocaron la medida cautelar y dejaron sin efecto la disposición que amenazaba con forzar un cambio de sede. De ese modo, la resolución judicial confirmó que el Maracaná continuará siendo el escenario de la revancha ante Boca.