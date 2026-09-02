Continúan las Finales Provinciales de los Juegos Evita

Las Finales Provinciales de los Juegos Evita 2026 continúan su desarrollo y se encaminan a completar la primera semana de competencia en las disciplinas destinadas a Juveniles. La actividad es organizada por la Secretaría de Deportes y Recreación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la Dirección Provincial de Deporte Social, y permitirá continuar definiendo a los ganadores en los distintos deportes.

Durante los próximos días, la programación se distribuirá en diferentes escenarios y abarcará competencias de Futsal Masculino, Ciclismo, Rugby y Gimnasia Rítmica.

Futsal, Ciclismo y Rugby

Este jueves comenzará la disputa de Futsal Masculino en el Polideportivo "Fray Mamerto Esquiú" y el Polideportivo Norte. La actividad continuará hasta el viernes, jornada en la que se disputará la Final en el Poli Capital.

También este jueves se realizará la Final Provincial de Ciclismo, que tendrá lugar en el Velódromo Municipal desde las 10 horas. Por la tarde, desde las 16 horas, comenzará la competencia de Rugby en la cancha de Los Teros RC, sumándose a una jornada que concentrará actividad en distintas disciplinas y escenarios.

Los principales datos del cronograma son:

Futsal Masculino: jueves y viernes, con Final en el Poli Capital.

jueves y viernes, con Final en el Poli Capital. Ciclismo: jueves, Final Provincial en el Velódromo Municipal, desde las 10 horas .

jueves, Final Provincial en el Velódromo Municipal, desde las . Rugby: jueves, en Los Teros RC, desde las 16 horas.

La Gimnasia Rítmica cerrará la primera semana

La programación de la primera semana se completará el sábado con la competencia de Gimnasia Rítmica.

La actividad se desarrollará en el Club San Martín de El Bañado, desde las 13:30 horas, poniendo cierre a una nueva etapa de las Finales Provinciales.

De esta manera, los Juegos Evita 2026 continuarán definiendo a sus ganadores en las distintas disciplinas Juveniles, con una agenda que reúne competencias en diferentes espacios deportivos y mantiene en marcha la programación organizada por la Secretaría de Deportes y Recreación, a través de la Dirección Provincial de Deporte Social.

El cierre de la primera semana tendrá así una intensa actividad: el Futsal Masculino avanzará hacia su definición, el Ciclismo tendrá su Final Provincial, el Rugby iniciará su competencia y la Gimnasia Rítmica completará el calendario previsto para este tramo de las Finales Provinciales.