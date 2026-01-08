Copa Argentina 2026: se confirmó el cronograma completo de los 32avos de final

La Copa Argentina 2026 ya tiene definido el calendario de los 32avos de final, instancia inicial del certamen que volverá a reunir a clubes de la Liga Profesional, el Ascenso y el interior del país.
Según el cronograma oficial, los encuentros se disputarán entre el 18 de enero y el 8 de abril, con una agenda repartida a lo largo de casi tres meses y partidos programados mayoritariamente entre semana.
La actividad comenzará el domingo 18 de enero con el cruce entre Independiente Rivadavia -último campeón- y Estudiantes de Buenos Aires, mientras que ese mismo período inicial también incluirá el encuentro entre Lanús-Sarmiento de La Banda. Durante las primeras semanas, la competencia mostrará una alta concentración de partidos, con jornadas cargadas los martes, miércoles y jueves.
El cronograma de febrero aparece como uno de los tramos más intensos, con la participación de River y Boca, mientras que en marzo estarán San Lorenzo, Racing e Independiente, que también ya tienen fecha asignada para sus respectivos debuts.
En el cierre de los 32avos, previsto para comienzos de abril, se destacan los compromisos de Gimnasia y Esgrima La Plata, Vélez y Defensa y Justicia, entre otros. La última semana incluirá partidos hasta el miércoles 8 de abril, fecha en la que quedará completado el cuadro de clasificados a los 16avos de final.
De esta manera, la Copa Argentina 2026 pone en marcha su primera fase con un esquema ordenado y extendido en el tiempo, que busca compatibilizar el desarrollo del torneo con los calendarios locales e internacionales, reafirmando su rol como competencia federal y estratégica dentro del fútbol argentino.
Cronograma completo de los 32avos de la Copa Argentina
Domingo 18 de enero
- Independiente Rivadavia - Estudiantes (BA)
- Lanús - Sarmiento de La Banda
Lunes 19 de enero
- Estudiantes de La Plata - Ituzaingó
Miércoles 21 enero
- Argentinos Juniors - Midland
Miércoles 4 de febrero
- Platense - Argentino de Monte Maíz
- Talleres de Córdoba - Argentino de Merlo
Jueves 5 de febrero
- Deportivo Riestra - Deportivo Maipú
- Barracas Central - Temperley
Miércoles 11 de febrero
- Central Córdoba (SdE) - Gimnasia de Jujuy
- Rosario Central - Sportivo Belgrano
Martes 17 de febrero
- Aldosivi - San Miguel
- Tigre - Claypole
- River - Ciudad de Bolívar
Martes 24 de febrero
- Boca - Gimnasia de Chivilcoy
Miércoles 25 de febrero
- San Martín de San Juan - Deportivo Madryn
- Godoy Cruz - Deportivo Morón
Viernes 20 de marzo
- San Lorenzo vs Deportivo Rincón
Miércoles 25 de marzo
- Atlético Tucumán - Sportivo Barracas
- Banfield - Real Pilar
Viernes 27 de marzo
- Belgrano - Atlético de Rafaela
- Independiente - Atenas de Río Cuarto
Sábado 28 de marzo
- Racing - San Martín de Formosa
Domingo 29 de marzo
- Newell's Old Boys - Acassuso
- Huracán - Olimpo
Martes 31 de marzo
- Unión de Santa Fe - Agropecuario
Martes 1 de abril__IP__
- Instituto - Atlanta
- Defensa y Justicia - Chaco For Ever
Martes 7 de abril
- Estudiantes de Río Cuarto - San Martín de Tucumán
- Vélez - Deportivo Armenio
- Gimnasia de Mendoza - Gimnasia y Tiro de Salta
Miércoles 8 de abril
- Sarmiento - Tristán Suárez
- Gimnasia y Esgrima La Plata - Deportivo Camioneros