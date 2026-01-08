Copa Argentina 2026: se confirmó el cronograma completo de los 32avos de final

La Copa Argentina 2026 ya tiene definido el calendario de los 32avos de final, instancia inicial del certamen que volverá a reunir a clubes de la Liga Profesional, el Ascenso y el interior del país.

Según el cronograma oficial, los encuentros se disputarán entre el 18 de enero y el 8 de abril, con una agenda repartida a lo largo de casi tres meses y partidos programados mayoritariamente entre semana.

La actividad comenzará el domingo 18 de enero con el cruce entre Independiente Rivadavia -último campeón- y Estudiantes de Buenos Aires, mientras que ese mismo período inicial también incluirá el encuentro entre Lanús-Sarmiento de La Banda. Durante las primeras semanas, la competencia mostrará una alta concentración de partidos, con jornadas cargadas los martes, miércoles y jueves.

El cronograma de febrero aparece como uno de los tramos más intensos, con la participación de River y Boca, mientras que en marzo estarán San Lorenzo, Racing e Independiente, que también ya tienen fecha asignada para sus respectivos debuts.

En el cierre de los 32avos, previsto para comienzos de abril, se destacan los compromisos de Gimnasia y Esgrima La Plata, Vélez y Defensa y Justicia, entre otros. La última semana incluirá partidos hasta el miércoles 8 de abril, fecha en la que quedará completado el cuadro de clasificados a los 16avos de final.

De esta manera, la Copa Argentina 2026 pone en marcha su primera fase con un esquema ordenado y extendido en el tiempo, que busca compatibilizar el desarrollo del torneo con los calendarios locales e internacionales, reafirmando su rol como competencia federal y estratégica dentro del fútbol argentino.

Cronograma completo de los 32avos de la Copa Argentina

Domingo 18 de enero

Independiente Rivadavia - Estudiantes (BA)

Lanús - Sarmiento de La Banda

Lunes 19 de enero

Estudiantes de La Plata - Ituzaingó

Miércoles 21 enero

Argentinos Juniors - Midland

Miércoles 4 de febrero

Platense - Argentino de Monte Maíz

Talleres de Córdoba - Argentino de Merlo

Jueves 5 de febrero

Deportivo Riestra - Deportivo Maipú

Barracas Central - Temperley

Miércoles 11 de febrero

Central Córdoba (SdE) - Gimnasia de Jujuy

Rosario Central - Sportivo Belgrano

Martes 17 de febrero

Aldosivi - San Miguel

Tigre - Claypole

River - Ciudad de Bolívar

Martes 24 de febrero

Boca - Gimnasia de Chivilcoy

Miércoles 25 de febrero

San Martín de San Juan - Deportivo Madryn

Godoy Cruz - Deportivo Morón

Viernes 20 de marzo

San Lorenzo vs Deportivo Rincón

Miércoles 25 de marzo

Atlético Tucumán - Sportivo Barracas

Banfield - Real Pilar

Viernes 27 de marzo

Belgrano - Atlético de Rafaela

Independiente - Atenas de Río Cuarto

Sábado 28 de marzo

Racing - San Martín de Formosa

Domingo 29 de marzo

Newell's Old Boys - Acassuso

Huracán - Olimpo

Martes 31 de marzo

Unión de Santa Fe - Agropecuario

Martes 1 de abril

Instituto - Atlanta

Defensa y Justicia - Chaco For Ever

Martes 7 de abril

Estudiantes de Río Cuarto - San Martín de Tucumán

Vélez - Deportivo Armenio

Gimnasia de Mendoza - Gimnasia y Tiro de Salta

Miércoles 8 de abril