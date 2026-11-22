Un motociclista de 31 años resultó herido este domingo por la mañana tras protagonizar un siniestro vial en el departamento Andalgalá. El hombre perdió el control del rodado e impactó contra un árbol en el distrito Huachaschi, por lo que debió ser trasladado a un centro de salud de San Fernando del Valle de Catamarca.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:40, cuando efectivos de la Comisaría Departamental Andalgalá y del Grupo Infantería fueron comisionados al lugar a partir de un aviso recibido a través del sistema SAE-911.

De acuerdo con los primeros datos, el motociclista, identificado como Roque Francisco Romero (31), circulaba en una Motomel de 150 cilindradas, de color azul, por avenida Argentina, entre las calles Salta y José Pascual Jais.

Por causas que se encuentran bajo investigación, perdió el dominio del vehículo y chocó contra un árbol ubicado en el sector.

A raíz del impacto, sufrió distintas lesiones y fue asistido inicialmente en el hospital zonal de Andalgalá. Posteriormente, los profesionales médicos dispusieron su derivación al Hospital San Juan Bautista, en la Capital, para una evaluación y atención de mayor complejidad.

En el lugar trabajó personal policial, que realizó las actuaciones correspondientes bajo las directivas de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial.