El tenista catamarqueño Manu La Serna consiguió este jueves una nueva victoria en el circuito internacional y se clasificó a los cuartos de final del Challenger 75 de Florianópolis, Brasil, luego de superar con autoridad al porteño Thiago Cigarrán, ubicado en el puesto 583 del ranking ATP.

La Serna, de 22 años y actualmente situado en la posición 207 del escalafón mundial, resolvió el compromiso en poco más de una hora de juego, con un rendimiento que le permitió imponerse por 6-2 y 6-1. El resultado reflejó la superioridad del representante de Catamarca durante el encuentro y le aseguró un lugar entre los ocho mejores participantes del campeonato que se disputa en suelo brasileño.

El triunfo representa un nuevo paso en la participación de Manu en el certamen de Florianópolis, donde decidió presentarse a pesar de que inicialmente no tenía previsto disputar este torneo. La determinación de viajar a Brasil estuvo relacionada con la intención de no perder ritmo de competencia y mantener continuidad deportiva antes de afrontar las próximas etapas de su calendario.

Con la clasificación conseguida, el catamarqueño continúa sumando partidos y resultados en una temporada que también contempla una planificación específica de preparación para los compromisos internacionales que tendrá por delante.

Un partido resuelto en poco más de una hora

El enfrentamiento ante Thiago Cigarrán tuvo un desarrollo favorable para La Serna, que logró imponerse por un marcador contundente. El tenista catamarqueño necesitó poco más de una hora para cerrar el encuentro y asegurar su continuidad en el Challenger 75.

El resultado final fue de 6-2 y 6-1, una diferencia que le permitió avanzar sin extender demasiado su actividad en cancha. La eficacia demostrada durante el compromiso también tendrá incidencia en la organización de su rutina inmediata, teniendo en cuenta que el partido se resolvió en un tiempo relativamente corto.

Cigarrán, ubicado en el puesto 583 del ranking ATP, no pudo revertir el desarrollo del encuentro frente a un La Serna que consiguió imponer su juego y cerrar ambos parciales con claridad. De esta manera, el jugador de 22 años alcanzó los cuartos de final y se aseguró un lugar entre los ocho tenistas que continúan en competencia en el torneo brasileño.

Este viernes buscará el pase a las semifinales

El próximo desafío para Manu La Serna será este viernes, cuando dispute su compromiso de cuartos de final con el objetivo de conseguir un lugar entre los cuatro mejores del campeonato.

Su rival saldrá del enfrentamiento entre el bonaerense Genaro Olivieri y el uruguayo J. Aguilar Cardozo, quienes se encontraban jugando al momento de la información. La posibilidad de volver a cruzarse con Olivieri agrega un antecedente particular a la definición de su próximo compromiso. El bonaerense fue finalista del torneo de Villa María, donde terminó cayendo precisamente ante La Serna.

Ese antecedente forma parte del recorrido reciente del tenista catamarqueño y permite dimensionar la continuidad de sus resultados frente a rivales del circuito Challenger.

Sin embargo, la definición del adversario todavía dependía del resultado del partido entre Olivieri y Aguilar Cardozo. Una vez conocido el ganador, La Serna tendrá que afrontar un nuevo compromiso con la posibilidad de seguir avanzando en el certamen que se desarrolla en Florianópolis. El objetivo inmediato será alcanzar las semifinales y prolongar su participación en Brasil, donde ya consiguió instalarse entre los ocho mejores jugadores.

Buenos Aires y Oceanía, los próximos pasos de su preparación

Una vez finalizada su participación en Florianópolis, el catamarqueño regresará a Buenos Aires, donde realizará la pretemporada como parte de su preparación para los próximos desafíos deportivos.

Posteriormente, tiene previsto trasladarse a Oceanía durante los últimos días de este año, con el propósito de continuar su preparación en esa región del mundo. La planificación incluye la disputa de torneos Challenger en esa zona geográfica, una etapa que tendrá como principal referencia la preparación para el Australian Open.

De esta manera, el calendario de Manu contempla un nuevo período de trabajo y competencia internacional, con la intención de llegar en las mejores condiciones posibles a uno de los objetivos centrales de su preparación.

El paso por Brasil se integra a ese recorrido como una instancia para mantener continuidad competitiva antes de regresar a Buenos Aires y posteriormente viajar a Oceanía.