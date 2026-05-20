Copa Sudamericana: River empató con Bragantino y no aseguró su clasificación a octavos

River Plate empató 1-1 contra Bragantino en el estadio Monumental por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. Alix Vinicius De Souza abrió la historia a los 34 minutos, pero Lautaro Pereyra logró la igualdad en el tiempo adicionado de la segunda parte y el equipo del Chacho Coudet podría llegar clasificado a los octavos de final a la última fecha si Carabobo deja puntos en el camino este jueves contra Blooming en Paraguay (le retiraron la localía a los clubes bolivianos por la grave situación social en ese país).

El Millonario resguardó a varios titulares con vistas a la final del próximo domingo desde las 15:30 ante Belgrano en Córdoba y, para ese viaje a La Docta, se espera el regreso de diferentes jugadores, entre ellos el de Santiago Beltrán por Franco Armani, quien reapareció en el arco de la Banda en la noche de este miércoles después de la expulsión de Beltrán ante Carabobo en Venezuela.

El cruce contra el Pirata marcará si River Plate terminará el semestre con un nuevo título en sus vitrinas, que también sería el primero de Coudet desde su nombramiento como reemplazante de Marcelo Gallardo.

Luego de afrontar ese compromiso en el estadio Mario Alberto Kempes, el cuadro de Núñez terminará su calendario contra Blooming el próximo miércoles desde las 21:30 (hora argentina) en el Monumental. Si este jueves Carabobo le gana a los bolivianos, a River Plate le alcanzará con un empate para asegurar su presencia en los octavos de final y esquivar el playoff contra uno de los terceros provenientes de la Copa Libertadores.