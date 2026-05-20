Revelan el gesto de Messi con los empleados del predio de Ezeiza tras Qatar 2022

La figura de Lionel Messi volvió a quedar asociada a un gesto de perfil bajo y fuerte impacto humano tras una revelación realizada por el expreparador físico de la Selección argentina, Gerardo Salorio, quien aseguró que el capitán albiceleste repartió parte del premio económico obtenido por la conquista del Mundial de Qatar 2022 entre todos los empleados del predio de la AFA en Ezeiza.

La historia se conoció durante una entrevista radial y rápidamente generó repercusión en redes sociales y entre los fanáticos del seleccionado argentino, que reaccionaron con sorpresa ante la dimensión del gesto atribuido al futbolista.

Según relató Salorio en Radio La Red, Messi decidió distribuir el dinero "en partes iguales" entre todos los trabajadores que desempeñan tareas dentro del predio donde habitualmente se concentra la Selección nacional.

Un reparto para todos los trabajadores del predio

De acuerdo con el testimonio del exintegrante del cuerpo técnico argentino, el gesto de Messi alcanzó a empleados de distintas áreas y funciones, sin distinción jerárquica. "Leo la repartió (la plata) en partes iguales con todos los componentes del predio, desde el que limpiaba, la que cocinaba... Exactamente igual. Leo hizo más cosas todavía", afirmó Salorio durante la entrevista.

La declaración tuvo un impacto inmediato debido a que hasta el momento no se habían conocido públicamente detalles sobre este episodio relacionado con la intimidad posterior a la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022.

El expreparador físico no brindó cifras exactas sobre el monto distribuido, aunque remarcó que se trató de una suma significativa. "Si no era para el departamento, era casi para llegar", sostuvo al intentar describir la magnitud económica de la decisión tomada por el capitán argentino.

La frase de Messi que recordó Salorio

Durante la entrevista, Salorio también relató cuál habría sido la frase utilizada por Messi para convencer al resto de sus compañeros de llevar adelante la iniciativa.

Según explicó, el capitán planteó la propuesta apelando al reconocimiento hacia quienes trabajan cotidianamente en el predio de Ezeiza y acompañan a la Selección en distintos aspectos logísticos y operativos.

"Les dijo: 'Muchachos, nosotros ya tenemos mucho, vamos a hacer esto'", contó el expreparador físico. La frase rápidamente comenzó a circular en redes sociales y se convirtió en uno de los aspectos más comentados de la entrevista, especialmente por el contexto en el que se habría producido: el período posterior a la obtención del título mundial en Qatar.

La repercusión entre los fanáticos

La revelación provocó una reacción inmediata entre los seguidores de la Selección argentina y de Messi, quienes multiplicaron mensajes de admiración y reconocimiento hacia el futbolista rosarino. El episodio volvió a instalar la imagen de Messi asociada a gestos solidarios y acciones realizadas lejos de la exposición pública, una característica que suele aparecer en distintos relatos vinculados al capitán argentino.

La repercusión fue especialmente intensa en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la decisión de incluir a trabajadores de todas las áreas del predio en el reparto del dinero obtenido tras la consagración mundialista.

El relato de Salorio también puso el foco en el rol cotidiano de empleados que forman parte de la estructura de la Asociación del Fútbol Argentino y que acompañan el funcionamiento del seleccionado desde tareas muchas veces alejadas de la visibilidad pública.

Silencio oficial tras la revelación

Pese al fuerte impacto que generó la historia, hasta el momento no hubo declaraciones oficiales por parte de la AFA ni tampoco del entorno de Messi sobre el episodio relatado por Salorio.

La ausencia de confirmaciones oficiales no impidió que la revelación se instalara rápidamente entre los temas más comentados vinculados a la Selección argentina y al capitán campeón del mundo.

El testimonio del expreparador físico volvió a colocar a Messi en el centro de una historia marcada por el reconocimiento hacia quienes integran la vida cotidiana del predio de Ezeiza y trabajan detrás de escena en torno al seleccionado nacional.