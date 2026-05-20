Atlético Tucumán eliminó a Talleres y se metió en octavos de final de la Copa Argentina

Atlético Tucumán goleó 3-0 a Talleres de Córdoba, en Rosario, y se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina donde enfrentará al ganador de la llave entre Independiente y Unión de Santa Fe.

En el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, el ´Decano´ abrió el marcador con el gol de Renzo Tesuri a los 4 minutos de juego. En el complemento, a los 12, Lautaro Godoy amplió la ventaja y Nicolás Laméndola cerró la goleada a los 31 minutos.

Con este resultado, el equipo de Julio César Falcioni cierra decorosamente un semestre para el olvido, en el cual terminó en el puesto 13 de la Zona B del Torneo Apertura y deberá hacer una buena segunda parte del año para no adentrarse en la lucha por la permanencia.

En la próxima instancia de esta Copa Argentina, Atlético Tucumán enfrentará al ganador de la llave entre Independiente y Unión de Santa Fe. Este partido entre el ´Rojo´ y el ´Tatengue´ se disputará el viernes a las 20, también en Rosario.

Por su parte, el equipo dirigido interinamente por Ezequiel Carboni concluye un pobre semestre donde se quedó eliminado en octavos de final del Torneo Apertura ante su clásico rival Belgrano, derrota que decantó en la salida del entrenador Carlos Tevez.

El ´Decano´ abrió el marcador a los 4 minutos de juego con el gol de Tesuri. Tras un gran pelotazo largo del paraguayo Clever Ferreira desde atrás de mitad de cancha, el mediocampista Laméndola quedó mano a mano con el arquero Guido Herrera y optó por tocar al medio para el ingreso de Tesuri que marcó el 1-0.

En el complemento, a los 12 minutos, Godoy amplió la ventaja para Atlético Tucumán. En un contragolpe letal, Matías Galarza interceptó un pase de Laméndola en el círculo central pero la pelota se le fue larga y le quedó a Godoy que se fue en soledad hacía el mano a mano con el arquero Herrera, definió al palo izquierdo y puso el 2-0.

A los 31 minutos, Laméndola cerró la goleada para el ´Decano´. Con un Talleres totalmente entregado, el delantero Leandro Díaz erró un mano a mano con el arquero Herrera y la pelota le quedó sobre el vértice izquierdo del área chica, lugar donde metió el centro al segundo palo para el cabezazo de Laméndola.