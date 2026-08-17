La prensa inglesa cuestionó a Enzo Fernández tras los abucheos en Chelsea: "Enemigo público"

Enzo Fernández volvió a Chelsea después de sus vacaciones tras disputar el Mundial 2026 con la Selección argentina. El mediocampista ingresó en el amistoso frente a Real Sociedad apenas pasada la hora de juego y recibió una lluvia de abucheos por parte de algunos hinchas.

La reacción de los simpatizantes fue vinculada con distintos motivos, entre ellos el gol que Fernández convirtió ante Inglaterra durante el Mundial y los rumores que lo ubican en el radar de Manchester City.

Morgan Rogers y Joao Pedro, autor de un doblete, marcaron los goles del triunfo de Chelsea, mientras que Jon Aramburu descontó para el conjunto español. Sin embargo, buena parte de la atención estuvo puesta en el ingreso de Fernández, quien recibió la cinta de capitán al reemplazar a Reece James.

La reacción de los hinchas fue dividida. Mientras algunos simpatizantes corearon el nombre del argentino, otros expresaron su disconformidad con abucheos y gestos de desaprobación.

La prensa inglesa reflejó los abucheos contra Enzo Fernández

Al día siguiente del partido, distintos medios ingleses se hicieron eco de la situación y utilizaron títulos contundentes para describir la reacción de los hinchas de Chelsea.

El Sunday Mirror Sport tituló en su portada "PUBLIC ENEMY NO.1" ("Enemigo público N.º 1"). En la bajada hizo referencia al gol de Fernández contra Inglaterra, que permitió a la Selección argentina avanzar a las semifinales del Mundial: "Incluso los aficionados del Chelsea abuchean a Enzo, el villano del Mundial".

Por su parte, el diario Star recurrió a un juego de palabras con "BOO ARE YA?", una expresión que emula el sonido de los abucheos y se asemeja fonéticamente a "Who are ya?" ("¿Quién eres?").

El medio también puso en duda la continuidad del argentino en el conjunto londinense y señaló que la reacción de los hinchas podría tener consecuencias sobre su futuro en el club.

Enzo Fernández, en el radar del Manchester City

El futuro del mediocampista argentino también está relacionado con el interés de Manchester City. El club inglés tendría a Fernández como uno de sus principales objetivos en el actual mercado de pases.

Chelsea pretende una cifra cercana a los 120 millones de libras esterlinas por el jugador, que tiene contrato con la institución hasta 2032. En tanto, Manchester City analizaría distintas alternativas para concretar una operación que podría superar los 160 millones de dólares.

En este contexto, la relación entre Fernández y una parte de los hinchas de Chelsea quedó nuevamente bajo la lupa.

El Sunday People Sport tituló "BOO FLAG" ("Bandera de abucheos") y sostuvo que los aficionados del club recibieron con rechazo al argentino, al que calificó nuevamente como "el villano del Mundial".

Otros medios intentaron vincular la reacción de los hinchas con las polémicas más recientes protagonizadas por el futbolista en Inglaterra.

En cambio, The Sunday Telegraph optó por una descripción más directa: "Fernández booed" ("Fernández abucheado").

Así, el regreso del mediocampista argentino a Chelsea quedó marcado por la reacción de los hinchas y por las versiones que ubican su futuro lejos de Stamford Bridge.