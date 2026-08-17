No todo es alegría en River: la lesión de Montiel encendió las alarmas de cara a la Sudamericana

La tarde de Gonzalo Montiel tuvo un giro tan rápido como inesperado. El lateral derecho de River Plate había conseguido marcar el 1-0 ante Argentinos Juniors, pero pocos minutos después terminó convirtiéndose en una preocupación para el cuerpo técnico encabezado por Eduardo Coudet.

El defensor sintió una molestia en el aductor izquierdo a los seis minutos del segundo tiempo, en una acción dividida. La sensación de dolor fue suficiente para que solicitara inmediatamente el cambio y abandonara el campo de juego. En su lugar ingresó Giovani González.

La escena contrastó con lo que había ocurrido poco antes. Montiel había sido el encargado de abrir el marcador tras aprovechar un rebote en el área y, al celebrar, realizó un gesto de disculpas hacia el público del Estadio Monumental. Su tanto tenía además un significado especial para el equipo: fue el primer gol de River en el Torneo Clausura 2026 después de 360 minutos de sequía.

Sin embargo, la alegría duró poco. La punzada muscular que sintió en el aductor izquierdo obligó al lateral a dejar el terreno de juego y encendió las alarmas a apenas tres días del viaje a Bogotá, donde River deberá enfrentar a Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Una molestia que genera incertidumbre

Al momento de retirarse, los médicos del club le colocaron a Montiel una bolsa de hielo sobre la zona del aductor, en una señal de que la dolencia requería atención inmediata. El defensor, de 29 años, permaneció luego en el banco de suplentes durante el resto del encuentro.

Su estado generó preocupación visible. Montiel mostró gestos de dolor y una expresión de preocupación mientras observaba desde afuera el desarrollo del partido. La incógnita quedó instalada de inmediato: saber si la molestia muscular le permitirá estar disponible para el compromiso internacional del miércoles 19 de agosto.

Por ahora, no existe un diagnóstico definitivo. River no emitió un parte médico oficial sobre la situación del lateral derecho, por lo que habrá que esperar los estudios y evaluaciones correspondientes para conocer el alcance de la lesión.

El resultado de ese diagnóstico será determinante para definir si Montiel podrá viajar a Colombia junto al plantel o deberá permanecer en recuperación.

El problema adicional para Coudet

La eventual ausencia de Montiel no representa solamente la pérdida de uno de los titulares habituales. También plantea un inconveniente específico para River debido a la conformación de su lista para la competencia internacional.

Giovani González, quien ingresó ante Argentinos Juniors para reemplazar al lateral lesionado, no figura en la lista de buena fe de River para la CONMEBOL Sudamericana.

El club ya utilizó las cinco modificaciones permitidas en esa nómina para incorporar a:

Thiago Almada .

. Ángel Correa .

. Rafael Santos Borré .

. Nicolás Otamendi .

. Tobías Andrada.

De esta manera, si Montiel finalmente no está en condiciones de disputar el encuentro ante Independiente Santa Fe, Coudet deberá encontrar una solución de emergencia para ocupar la posición de lateral derecho.

La situación agrega una dificultad al armado del equipo justo antes de uno de los compromisos centrales de la agenda inmediata de River. La definición dependerá, en primer término, de la evolución física de Montiel y de los resultados de los estudios que se realicen sobre la zona afectada.

Un partido especial que terminó con preocupación

El encuentro frente al Bicho tenía además un significado particular para Montiel. El partido representaba su aparición número 200 con la camiseta de River, una cifra importante en su recorrido con el club.

El defensor, además, es campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022. En una jornada que debía quedar marcada por ese registro y por el gol que permitió a River cortar una extensa sequía, la lesión terminó ocupando el centro de la escena. La coincidencia entre ambos acontecimientos le dio un tono particular a su tarde. Montiel había sido protagonista directo del regreso del gol para el equipo en el Torneo Clausura 2026, pero poco después tuvo que abandonar el campo por la molestia muscular.

El cuerpo técnico deberá ahora esperar para saber si esa salida será solamente una precaución o si, por el contrario, terminará privándolo de un partido clave en la Copa Sudamericana.

Un plantel que ya arrastra otras lesiones

La preocupación por Montiel aparece, además, en un plantel que ya presenta otras situaciones físicas que condicionan su disponibilidad.

Marcos Acuña arrastra un desgarro en el isquiotibial derecho desde el 29 de julio, cuando sufrió la lesión durante el partido frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.

A ese caso se suma el de Sebastián Driussi, quien todavía no pudo debutar durante el segundo semestre debido a un desgarro en el gemelo derecho sufrido durante la pretemporada.

Tanto Acuña como Driussi serán evaluados antes del viaje a Colombia. Sus respectivas evoluciones forman parte del panorama sanitario que River deberá analizar en los días previos al enfrentamiento contra Independiente Santa Fe.

Así, la situación de Montiel se incorpora a un escenario en el que el cuerpo técnico ya debe seguir de cerca a otros dos futbolistas que atraviesan procesos de recuperación.

La definición llegará en las próximas horas

El tiempo se convirtió en un factor determinante. River tiene por delante el viaje a Bogotá y el partido del miércoles 19 de agosto, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, pero todavía no cuenta con certezas sobre la disponibilidad de su lateral derecho.

El club no difundió hasta el momento un parte médico oficial y el diagnóstico definitivo será conocido después de las evaluaciones correspondientes. A partir de esos resultados se podrá establecer si la molestia en el aductor izquierdo es compatible con la exigencia del partido internacional.