Juan Felipe Flores brilló en el Trasmontaña y se consagró en la categoría Menores

Juan Felipe Flores, de 13 años y oriundo de Santa María, representando a Catamarca, y Francisco Castro, de 14 años y proveniente de Santiago del Estero, se consagraron en la categoría Menores del prestigioso Trasmontaña.

Flores tomó el liderazgo desde los primeros kilómetros y, junto a Castro, logró imponer un ritmo superior al de sus principales perseguidores. La diferencia se fue ampliando durante el recorrido hasta superar los 10 minutos.

La actuación de ambos les permitió subir al podio luego de una jornada marcada por el esfuerzo y el dominio mostrado durante la competencia.

Para Flores, representante de Catamarca y oriundo de Santa María, el resultado significó una destacada actuación en una de las competencias más reconocidas del ciclismo de montaña.