Costa de Marfil venció a Curazao y se quedó con el segundo puesto del Grupo E

Costa de Marfil clasificó como segundo del Grupo E después de ganarle por 2 a 0 a Curazao el Estadio Filadelfia y se enfrentará al segundo del Grupo I por los 16avos de final del Mundial 2026.

Con un doblete del delantero Nicolas Pepé a los siete minutos del primer tiempo y a los 19 del complemento, Costa de Marfil puede enfrentarse ante Noruega, quien hasta el momento es el escolte del Grupo I por detrás de Francia, aunque puede cambiar la definición.

Por otro lado, tras un sorprendente partido ante Ecuador, a Curazao le pesó la jerarquía de Alemania y Costa de Marfil y quedó eliminado del Mundial 2026 en lo que fue la primera presentación de su historia.

Pepé abrió el marcador a los siete minutos del primer tiempo tras un error defensivo de Juriën Gaari. Yan Diomande desbordó por la izquierda, envió el centro al área y el futbolista del Villarreal solo tuvo que empujar la pelota al gol.

Después del 1 a 0, el encuentro ganó ritmo y ambos equipos generaron situaciones: Costa de Marfil estuvo cerca de ampliar la ventaja con un remate de media distancia de Amad Diallo, mientras que Curazao respondió con un disparo desviado de Gaari y otro de Tahith Chong que pasó apenas por encima del travesaño.

En el inicio del segundo tiempo continuaron las llegadas en ambos arcos con Franck Kessié que estuvo cerca del segundo para los africanos con un remate que se desvió, y Sherel Floranus que respondió para Curazao con un potente disparo que pasó muy cerca del travesaño defendido por Yahia Fofana.

La tranquilidad para los "Elefantes" llegó antes de la última pausa de hidratación, cuando Ibrahim Sangaré filtró una asistencia precisa, Armando Obispo perdió la marca y Pépé definió sin oposición para sellar el 2 a 0 y su doblete.